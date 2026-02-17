Ora è chiaro cosa bolle in pentola (per i 50 anni del Gruppo 2001)
(Di Massimo Genchi)
Stamatina, o municipiu, punt’e da capu arrìa:
ad onta, pigliari e nni ficiru n’atra fotografia.
Ina a Mazzola sempri nnô mienzu, quant’un sbersa,
di latu Bursuni e u principi conzorti da parte avversa.
Ina, d’accussì, l’avi ppi daveri pataternu u furtilizzu
e nuddru potrà diri ca eni assittata sempri mpizzu.
Passàu Pierinu e dissi: «Un sacciu tutti tri cc’àuvi a ffari,
e mancu sburdistivi na canzuna ppi stu cannilivari».
Allura, tantu di cuntanti, nni mìsimu a ffacci tosta,
pirchì è miegliu pèrdiri l’amicu e nno a risposta,
e cci dissimu: «òu, vi stamu facienni allungari u cùoddru
ma cusà vi criditi: un su livati i liami d’ammùoddru».
Natranni cci su l’elezioni. Salutamu e bbonasira!
Vu stami diciennu avanti: nno 2027 vuatri aviti pira!
Prim’e Natali tutti tri nniscìemmi a santu dal letargo
e sintinziammu: o è mascara o si pripara il campo largo.
Mascara un fu. Ma a falla, avissi statu miegli ppi tutti vuatri.
Ora vi putiti fari a cruci cca mani manca e diri: BBEDDRA MATRI!
Un ventaglio di nomi ca u mìegli ca si senti scumparisici:
u sinnacu, un c’è bisuognu a dillu, è Ina, si capisci.
Mentri a vicisinnacu, attenzioni, tinìtivi forti,
cc’eni sua altezza reale u principi conzorti.
E pua, lavori pubblici, urbanistica e pianu regolaturi
Ntoniu Bbursuni ca eni du mistieri e glieni sapituru.
Pierinu, appena u ntisi, a cuorpu arrisatau.
Prima vrazziàu tri voti, pua, piglia e parràu:
«òu, mi nni cùonzi lemmi ca cc’eni puri Ina.
Ma vuatri siti di nchiùdiri: pazzi di catina».
E sichitàu:
«Chissa fussi na giunta pp’amministrari u comuni
opuri eni na chenca ppi fari ridiri o vigliuni»?
«Pieruccio», cci dissi Ina. «Te lo spiego alla femminile.
Ormai fra le due cose la differenza è poca e assai Sottile.
Tra u chiànciri e u ridiri un c’è chiù nuddra distinzioni
sia nno consigli, ca o vigliuni o nna l’amministrazioni.
Pierino!, i tìempi canciari, chi fa un ti nn’adduni
cu cc’è cchi fa i mascari nne gruppi du vigliuni?
Tu piglia u gruppu di fìmmini: i sarvietti gnutticati.
Gianclelia e a Romé un fuori tutti dui all’assessoratu?
Pua iamu all’atru gruppu di Andreucciu e di Simuni
tu u capisci quanni su o consigliu e quanni mmeci su o vigliuni»?
Ora dimmi tu, ccu stu discursu chi cosa si ddeduci?
Pierinu un pipitiava ma di ncùoddru avìeva i pruci.
«U vidi a chissu Andreu»?, accuminciau a diri Bursuni:
«fa chianciri o conzigliu e fa chianciri o vigliuni.
Simuni, mmeci, è commintu d’aviri un forti ngrìgliu:
ma fa chianciri o vigliuni e fici ridiri nno conzigliu».
Pierinu era alluccutu, tistiava, avieva l’uocchi spirticchiati
e dissi, «fuuràmuni allura u cchi cc’è nne sarvietti gnutticati»!
«Nzocchi c’è è chiaru», strunfàu Ina ccu ddra facci i sansipiuni
«Gianclelia fici chiànciri o consigliu ma perlomeni fa ridiri o vigliuni.
E cchiù positiva di iddra c’è Liuzza, ccu ddra lingua comi u smirìgliu.
Iddra, un sulu fa rridiri o vigliuni ma fici scaccaniari nno conzigliu».
Pierinu dissi «ma u sai ca stu discursu è truoppu forti»?
Pua puntàu u itu, ca parieva Danti, e aggiunse:
«E tu perché guardi e non favelli, oh mio principi consorti»?
Eh, eh! avissi a sapiri, Pierinu,
pirchì ddru vicariùot’i Massiminu
un parra e si misi ccu ssu risolinu.
«Avoglia ca u principi un parra ccu nuddru
ma però di iddru nni parrani tutti»,
dissi Bbursuni nchiuddru nchiuddru.
«Simuni, mmeci, a viersu sua, parra cu tutti,
ma però di iddru un ni parra nuddru nuddru».
«E’ un fattu»!, accurzàu Ina a mi nni futti.
E duoppu sta gran cutulata di cùozzu e cuddrari
aviemu: test’e turcu, maccarruna e rrisu ntaanu.
Arrivederci a tutti! E tanti auurii di bbon cannilivari.
Caricamento articoli correlati...