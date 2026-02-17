Ora è chiaro cosa bolle in pentola (per i 50 anni del Gruppo 2001)

(Di Massimo Genchi)

Stamatina, o municipiu, punt’e da capu arrìa:

ad onta, pigliari e nni ficiru n’atra fotografia.

Ina a Mazzola sempri nnô mienzu, quant’un sbersa,

di latu Bursuni e u principi conzorti da parte avversa.

Ina, d’accussì, l’avi ppi daveri pataternu u furtilizzu

e nuddru potrà diri ca eni assittata sempri mpizzu.

Passàu Pierinu e dissi: «Un sacciu tutti tri cc’àuvi a ffari,

e mancu sburdistivi na canzuna ppi stu cannilivari».

Allura, tantu di cuntanti, nni mìsimu a ffacci tosta,

pirchì è miegliu pèrdiri l’amicu e nno a risposta,

e cci dissimu: «òu, vi stamu facienni allungari u cùoddru

ma cusà vi criditi: un su livati i liami d’ammùoddru».

Natranni cci su l’elezioni. Salutamu e bbonasira!

Vu stami diciennu avanti: nno 2027 vuatri aviti pira!

Prim’e Natali tutti tri nniscìemmi a santu dal letargo

e sintinziammu: o è mascara o si pripara il campo largo.

Mascara un fu. Ma a falla, avissi statu miegli ppi tutti vuatri.

Ora vi putiti fari a cruci cca mani manca e diri: BBEDDRA MATRI!

Un ventaglio di nomi ca u mìegli ca si senti scumparisici:

u sinnacu, un c’è bisuognu a dillu, è Ina, si capisci.

Mentri a vicisinnacu, attenzioni, tinìtivi forti,

cc’eni sua altezza reale u principi conzorti.

E pua, lavori pubblici, urbanistica e pianu regolaturi

Ntoniu Bbursuni ca eni du mistieri e glieni sapituru.

Pierinu, appena u ntisi, a cuorpu arrisatau.

Prima vrazziàu tri voti, pua, piglia e parràu:

«òu, mi nni cùonzi lemmi ca cc’eni puri Ina.

Ma vuatri siti di nchiùdiri: pazzi di catina».

E sichitàu:

«Chissa fussi na giunta pp’amministrari u comuni

opuri eni na chenca ppi fari ridiri o vigliuni»?

«Pieruccio», cci dissi Ina. «Te lo spiego alla femminile.

Ormai fra le due cose la differenza è poca e assai Sottile.

Tra u chiànciri e u ridiri un c’è chiù nuddra distinzioni

sia nno consigli, ca o vigliuni o nna l’amministrazioni.

Pierino!, i tìempi canciari, chi fa un ti nn’adduni

cu cc’è cchi fa i mascari nne gruppi du vigliuni?

Tu piglia u gruppu di fìmmini: i sarvietti gnutticati.

Gianclelia e a Romé un fuori tutti dui all’assessoratu?

Pua iamu all’atru gruppu di Andreucciu e di Simuni

tu u capisci quanni su o consigliu e quanni mmeci su o vigliuni»?

Ora dimmi tu, ccu stu discursu chi cosa si ddeduci?

Pierinu un pipitiava ma di ncùoddru avìeva i pruci.

«U vidi a chissu Andreu»?, accuminciau a diri Bursuni:

«fa chianciri o conzigliu e fa chianciri o vigliuni.

Simuni, mmeci, è commintu d’aviri un forti ngrìgliu:

ma fa chianciri o vigliuni e fici ridiri nno conzigliu».

Pierinu era alluccutu, tistiava, avieva l’uocchi spirticchiati

e dissi, «fuuràmuni allura u cchi cc’è nne sarvietti gnutticati»!

«Nzocchi c’è è chiaru», strunfàu Ina ccu ddra facci i sansipiuni

«Gianclelia fici chiànciri o consigliu ma perlomeni fa ridiri o vigliuni.

E cchiù positiva di iddra c’è Liuzza, ccu ddra lingua comi u smirìgliu.

Iddra, un sulu fa rridiri o vigliuni ma fici scaccaniari nno conzigliu».

Pierinu dissi «ma u sai ca stu discursu è truoppu forti»?

Pua puntàu u itu, ca parieva Danti, e aggiunse:

«E tu perché guardi e non favelli, oh mio principi consorti»?

Eh, eh! avissi a sapiri, Pierinu,

pirchì ddru vicariùot’i Massiminu

un parra e si misi ccu ssu risolinu.

«Avoglia ca u principi un parra ccu nuddru

ma però di iddru nni parrani tutti»,

dissi Bbursuni nchiuddru nchiuddru.

«Simuni, mmeci, a viersu sua, parra cu tutti,

ma però di iddru un ni parra nuddru nuddru».

«E’ un fattu»!, accurzàu Ina a mi nni futti.

E duoppu sta gran cutulata di cùozzu e cuddrari

aviemu: test’e turcu, maccarruna e rrisu ntaanu.

Arrivederci a tutti! E tanti auurii di bbon cannilivari.