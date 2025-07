Orbita – e Tu splendi. 2025

La rassegna musicale diffusa ideata dall’Associazione Glenn Gould ETS

torna a esplorare la Sicilia più autentica

I primi episodi: 19 e 24 agosto 2025 | Collesano e Petralia Sottana (PA)

Castelbuono (PA), 10 luglio 2025. Torna per una nuova edizione Orbita – e Tu splendi, la rassegna musicale diffusa ideata dall’Associazione Glenn Gould ETS di Castelbuono (PA), nata nel 2020 come progetto satellite di Ypsigrock Festival per affrontare la crisi pandemica e supportare il settore culturale, e divenuta oggi uno dei format più interessanti del panorama musicale indipendente in Italia.

Pensata per valorizzare luoghi autentici, spesso fuori dai circuiti convenzionali, Orbita si muove tra borghi del Parco delle Madonie e spazi urbani della città metropolitana di Palermo, trasformando ogni tappa in un’esperienza immersiva che coniuga musica, paesaggio, patrimonio e comunità. Non si tratta di un festival, ma di una rassegna agile, che abita il territorio con passo lieve, portando il pubblico a scoprire prospettive inedite della Sicilia più profonda, tra arte, storia e natura.

Dopo aver toccato negli anni luoghi suggestivi come l’Osservatorio Gal Hassin di Isnello, il molo di Cefalù, il Teatro Pietra Rosa di Pollina, Gangi e il Teatro di Verdura di Palermo, Orbita 2025 prende il via con due nuovi episodi dedicati alle Madonie ad agosto, a cui seguiranno altri episodi a settembre su Palermo.

{vol. 1} Orbita – E tu splendi. – 19 agosto 2025

Castello Medievale – Quartiere Bagherino | Collesano (PA)

Lineup: Ibisco + Gaia Rollo

Cantautore e performer bolognese, Ibisco fonde cantautorato viscerale e sonorità post-punk ed elettroniche, dando vita a un universo emotivo e politico fatto di ombre, desiderio e redenzione.

Voce raffinata e musicista sensibile, Gaia Rollo intreccia jazz, songwriting e improvvisazione, portando sul palco una presenza elegante e intensa tra spontaneità e rigore musicale.

In uno dei luoghi più suggestivi delle Madonie, le rovine del Castello del Quartiere Bagherino, un’antica fortificazione normanna del XII secolo, ospitano il primo episodio della rassegna Orbita 2025. Una location sospesa nel tempo, tra pietra grezza, uliveti e tramonti montani. La cornice del castello, unita alla vegetazione spontanea, restituisce una dimensione quasi cinematografica all’evento.

{vol. 2} Orbita – E tu splendi. – 24 agosto 2025

Ex Convento dei Padri Riformati | Petralia Sottana (PA)

Lineup: Arssalendo + faccianuvola

Tra hyper-pop, sperimentazione e spoken word, Arssalendo costruisce performance viscerali e spiazzanti, che raccontano con ironia e fragilità il disordine emotivo della contemporaneità.

Giovane cantautore visionario, faccianuvola mescola autotune poetico, elettronica minimale e nostalgia pop, trasformando il quotidiano in racconto onirico e rito collettivo.

Secondo appuntamento all’interno di un edificio storico di grande pregio, affacciato sulla valle e immerso nella quiete del centro madonita. L’ex convento seicentesco, inserito dieci anni fa nel progetto nazionale “Valore Paese – DIMORE” (per la valorizzazione e per la gestione efficiente del patrimonio immobiliare dello Stato e degli Enti locali), si apre alla musica contemporanea in una notte che unisce storia e visione.

Oltre la musica

Ogni episodio sarà arricchito da attività esperienziali e tailor-made, ideate per intrecciare la proposta artistica con le peculiarità storiche, gastronomiche e artigianali del territorio, in collaborazione con realtà locali. I dettagli saranno annunciati a breve.

Partnership

Orbita – e Tu splendi. 2025 è realizzata con il sostegno del MiC – Ministero della Cultura e di SIAE nell’ambito del programma Per Chi Crea, a supporto della creatività giovanile e della promozione culturale nazionale e internazionale degli under 35.

La rassegna è inoltre realizzata con il contributo della BCC delle Madonie, che ha deciso di sostenere il progetto, come dichiarato dal Presidente Leonardo Gennaro: «La BCC delle Madonie nell’ambito delle proprie iniziative a sostegno e valorizzazione del territorio anche in ambito culturale ha deciso di dare supporto all’Associazione Glenn Gould organizzatrice di Orbita – E Tu Splendi, sposando la filosofia e gli intenti della rassegna, lodevole esempio del successo e della forza della cooperazione tra i vari stakeholders locali».

APPROFONDIMENTI ARTISTI

IBISCO

Cantautore, producer e performer

Ibisco è il progetto musicale di Filippo Giglio, artista bolognese classe 1995, che ha saputo ridefinire i confini del cantautorato italiano contaminandolo con sonorità darkwave, elettroniche e post-punk. La sua musica è un connubio tra intensità lirica e potenza sonora: atmosfere plumbee, testi viscerali e un immaginario profondamente emotivo ma non privo di visione politica e sociale. La poetica di Ibisco nasce dalla provincia e dalla sua dimensione periferica – “Emilia”, appunto – e si sviluppa come un affondo esistenziale che mette al centro il corpo, la colpa, il desiderio e la redenzione.

Si esibisce con band e live set in location importanti come: MI AMI Festival (Milano), Ferrara Sotto le Stelle (Ferrara), Villa Ada Incontra il Mondo (Roma), Bergamo NXT Station (Bergamo), Musicultura (Macerata) etc.

Ibisco costruisce un universo sonoro di “rituali elettrici”, dove la parola canta l’intimità e il corpo abita l’ombra. Dai muri di suono di Nowhere Emilia al vuoto esistenziale di Languore, Filippo Giglio esplora il disagio, la trasformazione e la potenza della resa. La sua musica è fatta di tensioni, dissolvenze e rigenerazione, un ponte tra rito elettronico e confessione emotiva – un progetto coerente, necessario, unico nel panorama italiano attuale.

GAIA ROLLO

Cantante, musicista e compositrice

Gaia Rollo è una cantante, musicista e compositrice. Termina gli studi presso il conservatorio di musica “Nino Rota” nel 2023, laureandosi in canto jazz, ambito che le consentirà di lavorare al fianco di artisti del settore, partecipando anche a festival come il “Locomotive Jazz Festival”. Nel 2024 entra a far parte come cantante e tastierista della band italiana La Municipàl, con la quale si esibirà a Roma durante il concerto del primo maggio al Circo Massimo. Conclude il tour estivo a ottobre dello stesso anno esibendosi in diversi palchi della scena musicale nazionale. “Something is changing at home” EP di debutto è arrangiato e prodotto da Matilde Davoli, presso il Sud Est Studio. Gaia Rollo si laurea nel 2023 in Canto Jazz presso il Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli (sede di Lecce). Parallelamente agli studi accademici, partecipa a masterclass in Italia e in Europa, confrontandosi con artisti e docenti di rilievo nel panorama jazz e contemporaneo, affinando così una voce capace di muoversi con naturalezza tra improvvisazione, scrittura e arrangiamento.

Nel 2024 entra a far parte della formazione attuale de La Municipàl, band simbolo del nuovo cantautorato italiano, in qualità di cantante e tastierista. La sua presenza arricchisce il sound del gruppo con sfumature vocali nuove e una solida preparazione musicale.

Gaia Rollo si distingue per un approccio sensibile e consapevole alla musica: la sua voce è strumento narrativo e timbrico, in grado di adattarsi a contesti espressivi differenti. La sua ricerca è guidata da una tensione costante tra interiorità ed espressione collettiva, rigore musicale e spontaneità emotiva. Sia nei progetti più intimi che nelle esperienze bandistiche, Gaia porta in scena una presenza artistica solida, in ascolto, capace di emozionare e di costruire ponti tra mondi musicali diversi.

ARSSALENDO

Cantautore, producer e sperimentatore sonoro

Arssalendo è il progetto musicale di Alessandro Catalano, artista classe 1995 originario di Roma. Il suo lavoro si muove tra avant-pop, sperimentazione elettronica, sofisticato hyper-pop e cantautorato emotivo, dando vita a un linguaggio sonoro e visivo fortemente personale, al confine tra disordine emotivo e lucidità creativa. Arssalendo è un produttore, autore e performer che ha saputo costruire, nel giro di pochi anni, un universo espressivo denso, intimo e straniante.

I suoi brani sono attraversati da un uso non convenzionale della voce, da arrangiamenti spigolosi e testi che raccontano con sguardo disilluso, spesso ironico, il disagio contemporaneo, le fragilità individuali e le nevrosi urbane. La sua estetica fonde glitch, synth contorti, melodie oblique e spoken word, restituendo un’esperienza musicale radicale ma coinvolgente, immersa in un mondo sonoro multiforme.

Arssalendo si è esibito nei principali club indipendenti e festival italiani, portando dal vivo set coinvolgenti e spiazzanti in cui fonde elettronica, spoken word, canto e gestualità performativa. Le sue esibizioni sono esperienze viscerali e sincere, in costante bilico tra fragilità e potenza.

Ha partecipato, tra gli altri, a: MI AMI Festival (Milano), Spring Attitude (Roma), Linecheck (Milano) etc.

La musica di Arssalendo nasce dal bisogno di raccontare il disordine interno, le micro-esplosioni del quotidiano, la fatica di rimanere in equilibrio. Ogni traccia è un frammento di autobiografia emotiva, un tassello sonoro che riflette una complessità esistenziale senza orpelli. Il suo sguardo è crudo ma empatico, disturbante ma autentico, in una continua tensione tra linguaggio musicale e visione performativa.

In un panorama sonoro spesso dominato da formule ripetitive, Arssalendo si distingue per un approccio anti-normativo, che riesce a trasformare il disagio, l’ambiguità e la solitudine in materia artistica viva e pulsante.

faccianuvola

Cantautore, producer e creativo

Faccianuvola, pseudonimo di Alessandro Feruda (classe 2002, originario di Sondrio), è un giovane artista che coniuga cantautorato pop, elettronica onirica e autotune con sensibilità visionaria e una cifra stilistica immediatamente riconoscibile. Forma-tecnico-pragmatico (approfondisce tecniche audio durante il lockdown e studia produzione alla NAM di Milano), riporta nelle sue canzoni frammenti di realtà quotidiana, evocazioni poetiche e un’attenzione all’architettura sonora che va oltre la forma canzone.

Comincia a suonare il pianoforte all’età di 5 anni, appassionandosi sempre di più alla musica. Lo studio di questo strumento prosegue affiancato ad un insegnante privato, che tra i 15 e i 19 anni lo prepara per entrare in conservatorio. A 19 anni si trasferisce a Milano, dove frequenta la Facoltà di Fisica presso l’università Bicocca, unico momento della sua vita in cui non si dedica alla musica.

Questa esperienza rappresenta una tappa importante del suo percorso, che lo porta a comprendere quale sia realmente la sua strada. Dopo un periodo di riflessione, quello che sembra essere un futuro incerto lo conduce alla sua vera passione. Nel 2021, infatti, si avvicina alla musica elettronica durante il lockdown. Comincia così una fase di sperimentazione che culmina nella pubblicazione di alcune tracce su Soundcloud nell’aprile 2022 sotto lo pseudonimo di “afaceinacloud”. Il 2022 è anche l’anno in cui inizia a studiare Tecniche Audio e Produzione alla NAM di Milano. Cinque delle tracce scritte durante quest’ultimo periodo entrano a far parte del suo primo EP “Campi & tesori rimasti nascosti”, scritto e prodotto a casa di un amico in montagna e pubblicato il 6 ottobre 2022. In occasione di questa uscita decide di cambiare il suo nome d’arte in “faccianuvola”, dando vita a un nuovo progetto che lo accompagna ancora oggi. A questo segue un periodo di nove mesi in cui pubblica diversi singoli da indipendente: “Giove”, uscito il 12 gennaio 2023, e “seibelləseibellə” (8 giugno 2023), fino alla firma del contratto da autore con Universal Publishing a luglio 2023. Anche la dimensione live è un aspetto importante del suo percorso artistico. A partire da aprile 2023, infatti, inizia a portare live le sue canzoni in un set in costante cambiamento, collezionando 15 performance, tra cui il live al Perestrojka Festival (25 agosto 2023) e la partecipazione all’evento “La Notte dei CBCR” organizzato da Rockit all’Arcibellezza di Milano (13 gennaio 2024). Accanto all’attività di autore, a fine 2023 arriva la firma con Columbia Records/Sony Music Italy. Il 12 gennaio 2024 pubblica il singolo “piangerepiangerepiangere”, che anticipa l’album, uscito il 12 aprile, intitolato “le stelle* il sole; l’arcobaleno))”, mentre a luglio pubblica il singolo “fiori/posto sbagliato” con fenoaltea. Il 17 gennaio 2025 pubblica “fulmine a ciel sereno”. Il nuovo album, “il dolce ricordo della nostra disperata gioventù” è disponibile dal 23 maggio su tutte le piattaforme digitali.

Faccianuvola articola un immaginario poetico fluido, sospeso tra sogno e nostalgia, realtà e simbolo. I suoi testi giocano con l’autotune come dispositivo espressivo, e le produzioni sono costruite con linee melodiche delicate sovrapposte a beat elettronici essenziali e carezzevoli. Narratore dell’ordinario, stempera in surreale. La sua scrittura è fatta di immagini apparentemente semplici (stelle, treni, corse nel buio, baci d’estate) che parlano alla sensibilità contemporanea e diventano universali e magici, mentre il live diventa occasione di rito collettivo, dialogo intimo e spazio sensoriale.