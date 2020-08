Orbita – E tu splendi. A Cefalù diniego dell’autorità di pubblica sicurezza. La nota degli organizzatori

Il primo appuntamento di “Orbita – E tu splendi.”, previsto il 27 agosto a Cefalù con la nuova formula della “boat experience” è stato annullato per diniego dell’autorità di Pubblica Sicurezza.

Le modalità con cui si è arrivati al burocratico diniego sono, tuttavia, spiacevoli, gravi e pericolose per l’intero comparto degli spettacoli.Da premettere: sulla Pubblica Sicurezza, specie in questi tempi di COVID-19, non si deve arretrare di un millimetro ed è giusto annullare ogni evento che non garantisca tutte le necessarie osservanze di legge.

Quindi, l’obiettivo valido per organizzazione e autorità di Pubblica Sicurezza è di realizzare concretamente e permettere un evento posto in garanzia di tutti. In queste settimane, Ypsigrock ha creato l’evento satellite Orbita allo scopo puramente innovativo e di studio per comprendere quale direzione, in questi tempi incerti, un’organizzazione di spettacoli può iniziare o continuare a percorrere.

La prima base di partenza è stata dunque realizzare un evento rigidamente piccolo per dimensioni e ogni altro aspetto connesso: orario, durata, giorno e modalità di fruizione. Bisogna anche comprendere che l’istanza che spiegava le modalità dell’evento “boat experience” era naturalmente frutto di complesse indagini e confronti con tutti gli enti preposti alle varie autorizzazioni, tuttavia è stata rigettata nel merito la mattina del 27 agosto, giorno stesso dell’evento. Nessun organizzatore si stupisce delle tempistiche di rilascio delle istanze che arrivano molto spesso il giorno stesso dell’evento, con ansia radicata ma ammortizzata da tale scomoda consuetudine. Ma, al diniego nel merito dell’istanza arrivata la mattina, sono stati immediatamente prodotti tutti i chiarimenti necessari idonei a superare ogni legittima perplessità.

Il punto, grave e pericoloso, per tutto il settore spettacoli è ciò che di fatto si verifica dopo. Infatti, l’evento “boat experience” era di una estrema semplicità tecnica, per cui già alla mattina o in corso di sound check era effettivamente verificabile che non vi fosse pubblico sulla terraferma che potesse vedere o assistere al concerto e riscontrabile quale fosse la reale la quantità di barche presenti con in corso il costante controllo della Guardia Costiera. Sarebbe stato sufficiente delegare un sopralluogo prima e/o durante l’evento per accertare che tutti i contenuti tecnici di sicurezza spiegati nell’istanza fossero veri in quanto visivamente e concretamente esistenti. A Cefalù, peraltro, esiste un Commissariato di Pubblica Sicurezza quindi il sopralluogo era di pronta spedizione, e in qualsiasi momento si sarebbe potuto interrompere l’evento qualora i fatti fossero stati diversi da quelli invece descritti e prescritti nero su bianco. Non stiamo qui discutendo della complessità di produzione dei Pink Floyd a Venezia, ma di un evento ridotto ad elementi essenziali, che sarebbe stato fattibile anche nell’ipotesi di un’autorizzazione arrivata perfino alle 18:29, un minuto prima dell’orario a cui era fissato l’inizio.

La parte fondamentale di quell’evento erano semplicemente i luoghi raccontati e valorizzati attraverso la musica e le barche erano un elemento estetico assolutamente naturale e ordinario in un contesto quale il mare aperto al Vecchio Molo di Piazza Marina a Cefalù e per di più con il controllo dell’autorità preposta, che fattivamente si era messa in azione per sanzionare eventuali infrazioni. La burocrazia ha voluto invece prevalere, non vincere ma stravincere ritenendosi nel merito blindata. Mentre, più che blindata, la burocrazia ancora una volta è stata bendata, cieca, e di fatto ha perso il buonsenso, confermando la reale certezza che in Italia i sogni e gli investimenti mai avranno un destino sicuro. Per la gioia dei furbi e la disgrazia dei figli. Ypsigrock Festival, Associazione Glenn Gould, Orbita – E tu splendi.