“Orchestrando”, oltre 200 studenti in concerto a Castelbuono: la musica unisce e emoziona

Grande partecipazione e tanta emozione ieri sera, 26 maggio, al Parco delle Rimembranze di Castelbuono, dove si è svolta con successo “Orchestrando”, l’iniziativa musicale che ha riunito oltre 200 giovani studenti provenienti da diverse realtà scolastiche della Sicilia.

Per oltre due ore di musica, quattro scuole ad indirizzo musicale hanno condiviso il palco in un’esperienza di collaborazione, talento e crescita collettiva, trasformando il concerto in un forte messaggio di unione e partecipazione.

A promuovere l’evento è stato l’I.C. Francesco Minà Palumbo, affiancato dall’I.C.S. Silvio Boccone, dall’I.C.S. Dante Alighieri e dall’I.C. Monsignor Gagliano.

In un periodo storico complesso, vedere centinaia di ragazzi suonare insieme, condividendo passione, impegno ed emozioni, rappresenta un segnale importante. La musica si conferma così un autentico collante sociale, capace di abbattere distanze e differenze, favorendo inclusione, dialogo e crescita culturale.

Particolarmente toccante il momento conclusivo della manifestazione, quando le quattro scuole si sono esibite all’unisono in un brano finale dal forte impatto emotivo, accolto dagli applausi del pubblico presente.

Un plauso speciale va agli insegnanti, ai dirigenti scolastici e al Comune di Castelbuono per aver sostenuto e reso possibile il progetto. Manifestazioni come “Orchestrando” dimostrano infatti quanto sia fondamentale continuare a investire negli indirizzi musicali e nelle attività culturali dedicate ai più giovani, valorizzando il talento e il senso di comunità.