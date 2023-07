Ordinanza per il divieto di nutrire volatili cani e gatti randagi nel centro urbano

Per evitare il degrado ambientale e sanitario causato dall’eccessiva presenza di volatili, cani e gatti in alcuni quartieri del nostro paese, il sindaco ha emanato l’ordinanza numero 125 del 21/07/2023. Questa ordinanza vieta di nutrire questi animali nel centro urbano, in quanto il cibo distribuito da alcuni cittadini favorisce la loro proliferazione e la loro sporcizia. Questa situazione può essere pericolosa per la salute pubblica, soprattutto per le persone sensibili a infezioni e allergie. Si chiede quindi la collaborazione dei cittadini e si invitano a segnalare al corpo dei vigili urbani eventuali casi di violazione dell’ordinanza o di situazioni critiche.

Si allega Ordinanza