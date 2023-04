Oscar Farinetti sarà ospite al Divino festival

Puntuale come ogni anno torna a Castelbuono in provincia di Palermo “candidata a Città creativa Unesco per l’enogastronomia” l’appuntamento con il Divino Festival.

Giunto alla sua XVII° edizione, il Festival è diventato negli anni l’appuntamento enogastronomico da non perdere e di grande importanza per tutti gli appassionati del vino di qualità e della buona tavola.

Sono ufficiali le date per l’edizione 2023: il festival si svolgerà nei giorni di venerdì 30 giugno, sabato 1 e domenica 2 luglio, una tre giorni di eventi, spettacoli, incontri, degustazioni e l’immancabile Premio Internazionale Gusto Divino che vedrà tra i suoi ospiti premiati proprio OSCAR FARINETTI, volto conosciuto e pioniere del buono, imprenditore, dirigente d’azienda e scrittore italiano, fondatore della catena Eataly ed ex proprietario della catena di grande distribuzione Unieuro, insieme alla famiglia gestisce alcune tra le più grandi Cantine Italiane.

Un’edizione dai grandi toni nella quale non potrà mancare la presenza di aziende vitivinicole di fama, provenienti da tutta Italia e non solo, e di grandi personalità del mondo enogastronomico che si sono distinte per il loro impegno e lavoro nel settore.

Queste le linee guida e le date per organizzare il vostro weekend enogastronomico, per assaporare e vivere da vicino la rassegna del settore più atteso che prende vita in una location caratteristica, Castelbuono e la Sicilia.

Ma non è tutto, tante saranno le sorprese che l’organizzazione sta programmando e organizzando per rendere unica questa edizione.