Padre Lorenzo Marzullo è tornato alla Casa del Padre

Ci ha lasciati all’Alba di questa mattina, accompagnato dall’affetto dei sacerdoti e dei familiari, don Lorenzo Marzullo, enorme figura religiosa, civica e sociale della comunità di Castelbuono e non solo.

Don Lorenzo Marzullo dopo l’esperienza di missionario in Ecuador da qualche anno era ritornato a Castelbuono dando luogo a numerose iniziative dallo spiccato senso umano e improntate sulla solidarietà prima fra tutte il banco alimentare.

Tra le iniziative promosse e dirette da Don Marzullo citiamo la Locanda del Buon Samaritano ma non solo, significativo il rapporto creato con i giovani come le conferenze dedicate ai lavori di tesi dei neolaureati oppure le proiezioni cinematografiche e ancora i reading di poesia.

Seguitissime erano le sue messe alla Chiesa dell’Itria che, per un periodo furono anche trasmesse via radio FM per l’ennesima idea del vulcanico don Lorenzo Marzullo.

Ci mancherà.