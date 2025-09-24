“Pagine di vino”: mito, storia e letteratura a Castelbuono

Sabato 27 settembre 2025, alle ore 17.30, nello spazio esterno del Ristorante Nangalarruni di Castelbuono, il Club per l’Unesco Castelbuono-Madonie presenta il libro di Antonella Chinnici “Pagine di vino tra mito, storia e letteratura”, edito da Navarra Editore.

Il vino, inteso come frammento di civiltà e ponte tra popoli ed epoche diverse, diventa filo conduttore di un affascinante viaggio tra storia, cultura e memoria.

All’incontro interverranno la prof.ssa Antonella Chinnici, la prof.ssa Giuseppina Palumbo e il prof. Vincenzo Patti.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Castelbuono, il Ristorante Nangalarruni, l’Abbazia Santa Anastasia e Biscotti Tumminello, sarà arricchito da una degustazione gratuita di vino e biscotti.