PALERMO: AGGRESSIONE A SCOPO DI RAPINA IN DANNO DI DUE TURISTE

LA POLIZIA DI STATO ESEGUE UNA ORDINANZA DI MISURA CAUTELARE IN CARCERE PER DUE STRANIERI

La Polizia di Stato ha eseguito un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Palermo, nei confronti di due stranieri, un 18enne ed un 20enne, ritenuti responsabili, in concorso, del reato di rapina aggravata e tentata rapina aggravata nei confronti di due turiste in visita nel capoluogo cittadino.

L’episodio contestato risale allo scorso 4 maggio, allorquando i due giovani, in concorso tra loro, in via del Bosco, nel quartiere Ballarò, hanno sorpreso alle spalle, aggredendole, due turiste che stavano facendo rientro nella struttura ricettiva che le ospitava.

Nella circostanza gli odierni indagati, raggiunte le donne, con azione repentina e coordinata, le aggredivano fisicamente strattonandole e spingendole a terra, per poi impossessarsi del telefono, dei documenti personali, della carta di credito e di denaro contante di una delle due; nell’occorso provavano ad impossessarsi del telefono dell’altra donna, ma non riuscivano nell’intento criminoso per la resistenza opposta da quest’ultima che, reagendo, li metteva in fuga.

Sin dalle prime battute, le articolate e complesse indagini avviate dai poliziotti del Commissariato di P.S. “Oreto – Stazione” sono state orientate seguendo le indicazioni delle vittime in sede di denuncia ed hanno riguardato: la descrizione dei soggetti, la loro conformazione fisica e gli indumenti indossati nel momento dell’aggressione. Tali informazioni combinate con le immagini estrapolate dai sistemi di video sorveglianza presenti sulla pubblica via, hanno consentito agli investigatori del Commissariato di P.S. di restringere il cerchio sui due indagati, entrambi, peraltro, riconosciuti, in seguito, dalle vittime.

Sulla scorta di quanto accertato, si è giunti pertanto all’emanazione dell’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere da parte dell’Autorità Giudiziaria nei confronti dei due stranieri.

I poliziotti della sezione “Investigativa” del Commissariato “Oreto – Stazione”, negli ultimi giorni, hanno lavorato sodo per rintracciare i due indagati, essendo questi, soliti far affidamento non su una fissa dimora ed orbitando su un territorio particolarmente esteso.

Infatti sia per il 20enne che per il 18enne, le ricerche sono state estese non solo in ambito cittadino, ma anche nel comune di Licata dove entrambi, in più occasioni, avevano fornito domicili differenti.

I due indagati, rintracciati dai poliziotti dei Commissariati di PP.SS. “Oreto Stazione” e “Centro”, sono stati associati presso la Casa Circondariale “Lorusso di Pagliarelli”.