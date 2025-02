PALERMO: AZIONE DI CONTRASTO AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI. LA POLIZIA DI STATO EFFETTUA  DUE ARRESTI

La Polizia di Stato, nei giorni scorsi e in due circostanze differenti, ha arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due uomini, F.B. 40enne palermitano e N.K. 42enne cittadino straniero.

Gli arresti sono esito dal controllo del territorio esercitato dalle volanti della Polizia di Stato che, nel corso di ordinari pattugliamenti del territorio di loro pertinenza, hanno scovato pusher e sottratto lo stupefacente alle piazze di spaccio cittadine.

Il primo arresto è maturato nel corso di un controllo su strada effettuato da poliziotti appartenenti all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e al Commissariato di P.S. “Oreto Stazione”. L’uomo, poi identificato per F.B., è stato fermato mentre, a bordodi bicicletta a pedalata assistita, percorreva via Ruggerone e durante dette fasi è parso oltre che nervoso, insofferente al controllo di polizia. Gli agenti insospettiti hanno pertanto deciso di approfondire l’accertamento ed hanno proceduto ad effettuare la perquisizione personale a suo carico.

L’attività ha dato esito positivo, infatti all’interno di una borsetta che l’uomo portava a tracolla hanno rinvenuto denaro contante di vario taglio pari a 440,00 euro, mentre all’interno di una calza da lui indossata gli agenti hanno rinvenuto tre dosi di sostanza stupefacente del tipo crack.

La perquisizione è stata estesa all’abitazione di F.B. ed in un armadio della sua camera da letto gli agenti hanno rinvenuto altre 101 dosi di crack pronte per essere spacciate, per un peso complessivo di circa 45 grammi, e tre buste in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 328 grammi.

La droga ed il denaro (ritenuto provente dell’attività illecita) sono stati posti sotto sequestro, mentre F.B. è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella seconda circostanza, poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, transitando per via Giovanni Naso, nel quartiere Ballarò, hanno notato un soggetto che, accortosi della loro presenza, fuggiva repentinamente con il palese intento di eludere un eventuale controllo di polizia. I poliziotti, dopo un breve inseguimento lo raggiungevano bloccandolo definitivamente in vicolo Miano.

L’uomo, identificato per N.K., 42enne ghanese, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una busta con all’interno 50 infiorescenze di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Lo stupefacente è stato sequestrato mentre l’uomo è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Entrambi gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

Si rappresenta che la responsabilità penale delle condotte elencate sarà definita solo dopo l’emissione di eventuali sentenze passate in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.