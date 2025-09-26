Panini & Solidarietà: gusto e beneficenza a sostegno di Fondazione Telethon

“Il Panino” in tutte le sue varianti di gusto protagonista a sostegno di Fondazione Telethon, ovvero prelibatezze per il palato a sostegno della ricerca scientifica. Accorriamo numerosi al piccolo evento gastronomico presso Monkey Fast Food Gourmet domenica 28 settembre dalle ore 19.30. Il panino potrà essere consumato in sede in un clima di festa o in modalità “take away”. Il grazie di Fondazione Telethon avrà il gusto della dolcezza. L’intero ricavato della vendita dei panini sarà devoluto a Fondazione Telethon. Unendo le nostre forze potremo accendere nuove speranze nella vita di molte famiglie. Mariella Pitingaro Responsabile/Referente Fondazione Telethon