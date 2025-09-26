Panini & Solidarietà: gusto e beneficenza a sostegno di Fondazione Telethon
“Il Panino” in tutte le sue varianti di gusto protagonista a sostegno di Fondazione Telethon, ovvero prelibatezze per il palato a sostegno della ricerca scientifica. Accorriamo numerosi al piccolo evento gastronomico presso Monkey Fast Food Gourmet domenica 28 settembre dalle ore 19.30. Il panino potrà essere consumato in sede in un clima di festa o in modalità “take away”. Il grazie di Fondazione Telethon avrà il gusto della dolcezza. L’intero ricavato della vendita dei panini sarà devoluto a Fondazione Telethon. Unendo le nostre forze potremo accendere nuove speranze nella vita di molte famiglie. Mariella Pitingaro Responsabile/Referente Fondazione Telethon
Commenti + votati questo mese
Castelbuono, una scuola nuova per i giovani e un archivio…
Molto interessante. Soprattutto la parte che riguarda le "polemica accese, spesso, prive…
Castelbuono, una scuola nuova per i giovani e un archivio…
Avete realizzato una "non scuola" con spazi insufficienti, una sala mensa dove…
Castelbuono, una scuola nuova per i giovani e un archivio…
Illustratissimo inquilino pro tempore di via sant'anna, al di là del suo…
Castelbuono, una scuola nuova per i giovani e un archivio…
Ma stiamo parlando della stessa scuola che nel Consiglio comunale dell'11 agosto…
Isnello, inaugurato l’anno scolastico nella nuova scuola “Luigi Pirandello”
In confronto la nuova scuola media di Castelbuono, voluta dall'attuale amministrazione sembrerà…
Cerimonia di conferimento della civica benemerenza al Dott. Marco Bianchini:…
Finiu con le intitolazioni di scuole, sale, salette e cammarini perché sono…
Commentatori + attivi questo mese
Ultimi Commenti
sciopero ideologico e sinistro diretto. inutile. che ha anche impedito (probabilmente) a…
Bravi...Bravi...si comincia così a costruire un modo migliore e di pace.
Cari studenti e studentesse, siete semplicemente fantastici, siete in questo scritto una…
Appunto! Chi vulieva diri chhiù assai di chiussi? Non che voglia suggerirti…
Ntò, astuta il frullatore. Io, a proposito della nuova scuola, ho scritto…
Leggo con piacere gli interventi della Costituente su delle "anomalie" che avvengono…