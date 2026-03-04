Paola Silvia Dolci vince la XIII edizione del Premio Letterario “Paolo Prestigiacomo” di San Mauro Castelverde
Il progetto “Grimorio” conquista la giuria
Si conclude la prima fase della XIII edizione del Premio Letterario Paolo Prestigiacomo che vede vincitrice Paola Silvia Dolci. Il concorso è promosso dal Comune di San Mauro Castelverde per valorizzare l’eredità culturale dello scrittore Paolo Prestigiacomo e rilanciare una riflessione contemporanea sul “paese” come spazio di complessità e possibilità.
Dopo una prima selezione che aveva individuato nove progetti e poi tre finalisti tra le oltre cinquanta proposte pervenute in risposta alla call “Re-immaginare i paesi”, la giuria composta da Andrea Accardi, Diego Conticello, Giuseppe Condorelli, Fabrizio Ferreri, dall’Assessore alla Cultura Matteo Mazzola, dal Sindaco Giuseppe Minutilla e presieduta da Gabriella Sica ha scelto quale vincitore dell’edizione 2025–2026: Paola Silvia Dolci con Grimorio.
Il progetto premiato si distingue per l’originalità dell’impianto e per la forza simbolica della proposta: un “grimorio” contemporaneo, ibrido tra poesia, prosa poetica e frammenti oracolari, che immagina il paese non come luogo statico ma come tensione, soglia viva tra memoria e scomparsa. Attraverso una struttura articolata in cinque “libri” – dedicati ai venti, alle case sospese, alle luci, alle mani e alla pietra – l’opera intende trasformare elementi del paesaggio e gesti quotidiani in figure simboliche capaci di restituire un’immagine inedita e non stereotipata del borgo madonita.
Nei prossimi mesi l’autrice sarà ospite a San Mauro Castelverde per una settimana di residenza artistica, tra aprile e maggio, durante la quale approfondirà il dialogo con la comunità locale e svilupperà il progetto vincitore. L’opera definitiva dovrà essere consegnata entro il 1° giugno 2026 e sarà presentata ufficialmente nel corso della serata di premiazione prevista per agosto.
Al progetto vincitore è assegnato un premio di 2.000 euro, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per la residenza e per la cerimonia conclusiva.
“Il Premio Paolo Prestigiacomo conferma la propria vocazione a essere non soltanto un riconoscimento letterario, ma un laboratorio culturale capace di intrecciare scrittura, territorio e comunità, nel segno di una rinnovata immaginazione del “paese”.”
Caricamento articoli correlati...