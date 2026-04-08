Paolo Jannacci e Daniele Moretto live l’11 aprile al Teatro Grifeo di Petralia Sottana per “ABISSI – quarto movimento Acqua”

Per la rassegna teatrale-musicale “ABISSI – quarto movimento Acqua”, in corso al Teatro Cinema Grifeo di Petralia Sottana (Pa), patrocinata dal Comune di Petralia Sottana e BCC Madonie e la Fondazione Sicilia, sabato 11 aprile è la volta dell’atteso concerto di Paolo Jannacci e Daniele Moretto con inizio alle ore 21.15.

Dopo la recente partecipazione a Sanremo e nei giorni scorsi a Canzonissima, l’artista milanese arriva a Petralia Sottana per l’unico concerto a Palermo e provincia.

È un progetto musicale basato soprattutto sulla ricerca dell’interplay (azione-reazione) e sulla sensibilità dei due artisti. La mancanza di un supporto ritmico, come la batteria e il basso, genera un suono raffinato, deciso, emozionale, che esalta la melodia e l’interpretazione.

Prendono vita brani dall’intenso lirismo come: “Who can I turn to” di Leslie Bricusse,

“Insensatez” di Jobim e “O que serà” di Chico Buarque, ma anche i brani originali di Paolo Jannacci come, per esempio, “Allegra” e “Chiara’s Tune”. Non mancherà il momento in cui Paolo Jannacci omaggerà il padre interpretando le pietre miliari della musica come, ad esempio, “Vincenzina” e “Vengo anch’io no tu no”.