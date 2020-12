Papa Francesco scrive a Marianna Bonomo

Nei giorni scorsi Marianna Bonomo è rientrata dagli Stati Uniti dopo più di tre mesi di permanenza. A Houston si è sottoposta a delle cure sperimentali per vincere la sua brutta malattia.

Dopo la gioia di riabbracciare i suoi bambini, dopo così tanto tempo, Marianna ha ricevuto oggi una lettera che le ha trasmesso grande conforto e speranza. La missiva è stata inviata alla giovane mamma da parte di Papa Francesco. Grande l’emozione nelle parole che Marianna ha pubblicato e che riportiamo di sotto.

La gioia immensa di ricevere una lettera di risposta dal Papa.

Quando a metà luglio le mie speranze di sopravvivenza erano bassissime e la mia fiducia nel futuro stava sparendo.. ho deciso di scrivere al Santo Padre.

Gli ho scritto, con il cuore in mano e le lacrime agli occhi, chiedendoGli di pregare per me, perché trovassi la forza di accettare e affrontare la situazione, perché ricevessi la grazia di crescere i miei bimbi. Perché affidarmi a LUI era la mia unica consolazione .

In quel momento ero convinta che sarei morta prima di settembre..

Oggi dopo questo percorso così tortuoso, che mi ha vista via da casa per 110 giorni, dopo diverse terapie, pareri , viaggi, ansie, paure .. ricevere questa lettera, il Santo Rosario benedetto dal Santo Padre, sapere che LUI ha pregato per me .. tutto questo MI CONFORTA. Mi fa credere ancora nel futuro ❤️❤️

Non arrendersi mai , credere sempre e confidare in Dio..

Continuate a pregare per me… dopo una lunga salita dovrà pur esserci un percorso in discesa.