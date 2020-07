Parata di stelle alla “Castelbuono Virtual Race” con Eyob Faniel e Daniele D’Onofrio

La virtual è in programma domenica 26 luglio, giorno in cui si sarebbe dovuto svolgere il Giro podistico Internazionale di Castelbuono. Gli atleti iscritti avranno la possibilità di scegliere tra i 5 e i 10 km, partecipando, in un arco di tempo che andrà dalla mattina della domenica fino alle ore 20

Castelbuono (Pa). Ci saranno anche gli azzurri Eyob Faniel e Daniele D’Onofrio (entrambi in forza alle Fiamme Oro) alla “Castelbuono Virtual Race” in programma domenica prossima 26 luglio. La manifestazione, a carattere ludico, aggregativa e non competitiva, è organizzata dal Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese, proprio nella giornata in cui si sarebbe dovuta svolgere la 95esima edizione del Giro podistico Internazionale di Castelbuono, rinviata a settembre.

Faniel ha centrato il primato italiano in maratona lo scorso 23 febbraio, correndo a Siviglia in 2h07’19, limando di tre secondi il precedente record di Stefano Baldini. Sempre a febbraio, in una delle ultime gare “reali” prima che scoppiasse la pandemia da Covid-19, D’Onofrio ha conquistato a Verona il titolo italiano nella distanza della mezza maratona, con il tempo di 1h03’15. “Castelbuono Virtual Race”, è tappa del Sicilia Virtual Running, il circuito promosso dalla testata giornalistica on line Siciliarunning e da MySDAM Sicilia, in collaborazione con ENDU. Gli iscritti alla “virtual” avranno la possibilità di partecipare, ovunque si trovino, in modalità outdoor su qualsiasi terreno (pista, strada, trail). Faniel farà in tempo a tornare da Livigno, dove sta prendendo parte al raduno degli azzurri del mezzofondo, per correre nella sua Bassano del Grappa. D’Onofrio ha scelto come “campo di gara” la pista ciclabile di Castel di Sangro. Un percorso “impegnativo”, visti gli 800 metri sul livello del mare dove sorge la cittadina abruzzese. Non solo la dieci ma anche una cinque chilometri per i meno allenati. Ogni partecipante dovrà disporre di un dispositivo di tracciamento GPS e di uno smartphone con l’app Whatsapp.

La partenza è libera: ogni iscritto potrà correre in qualsiasi orario della giornata, ma dovrà completare la propria corsa entro le ore 20.00 di domenica 26 luglio. A fine corsa, dovrà inviare nel gruppo WA uno screenshot o una semplice foto del proprio dispositivo GPS con le indicazioni del tempo impiegato e dei km percorsi. Alle ore 20.15, sempre di domenica prossima, avrà inizio la diretta FB (pagina Sicilia Virtual Running) all’interno della quale sono previsti collegamenti con Castelbuono dove in piazza Castello, è prevista una serata voluta dagli organizzatori del Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese, per tenere alta l’attenzione sul “Giro” tra ricordi e testimonianze dirette dei campioni del recente passato.