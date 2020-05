Parcheggi a pagamento, mascherine e cimitero: affondo pubblico di Tumminello sul sindaco

Si fa sempre più alto il coro di proteste contro l’introduzione dei parcheggi a pagamento, questa volta ad intervenire è il capogruppo di opposizione Tumminello che non risparmia dure critiche per le modalità in cui dovrebbero essere distribuiti i pass gratuiti a beneficio delle attività commerciali del centro storico.

Secondo Tumminello è sbagliata innanzitutto la scelta di disciplinare la concessione dei pass tramite ordinanza, strumento esclusivamente previsto per fatti contingibili e urgenti.

Castelbuono ha bisogno di normalità, non deve essere un paese delle meraviglie con un sindaco estroso, perché tutta la comunità vive una situazione di disagio e ciò che serve sono, ad esempio, l’abolizione della tassa di soggiorno e lo sgravio della Tosap.

Aggiunge Tumminello che è anche sbagliata ala previsione di acquisto di sole 5.000 mascherine e 5.000 visiere quando, a Castelbuono, ci sono 8.500 residenti, per cui c’è il rischio che la distribuzione degli strumenti di protezione avvenga con discrezionalità e non con la salvaguardia di tutti.

Infine, Tumminello fa riferimento alla situazione del cimitero in cui, per determinati affidamenti, sarebbe avvenuta l’interruzione di procedure in atto con l’attivazione di altre che “non starebbero né in cielo né in terra” e nelle quali sarebbe coinvolta una cooperativa, a sua detta, molto vicina al primo cittadino come dimostrato da prese di posizione pubbliche da parte del suo presidente.

Sotto il video integrale.