Parco delle Madonie: al via la collocazione di nuova cartellonistica

Prende avvio, nell’ambito del Piano di Interventi per gli anni 2019 -2020, sottoscritti dal Dipartimento Regionale dell’Ambiente ed affidati alla Società Consortile per Azione Servizi Ausiliari Sicilia (S.A.S.) uno dei primi dieci progetti da realizzare nel Parco delle Madonie.

Si tratta, afferma il Commissario Caltagirone, del Progetto relativo alla collocazione di nuova cartellonistica nelle principali vie di accesso al Parco ed in alcuni siti di particolare interesse, nonché la manutenzione delle capannine in legno installate su tutto il territorio.



Saranno, infatti, posizionati 4 nuovi cartelli in prossimità delle principali arterie di viabilità con le seguenti diciture “BENVENUTI NEL PARCO DELLE MADONIE” lungo le:

S.S. 120 (VERSANTE GANGI)

S.S. 286 (SVINCOLO CASTELBUONO)

SVINCOLO SCILLATO

S.P. 9 (CAMPOFELICE DI ROCCELLA – COLLESANO)

mentre altri 4 (cartelli) con la scritta “BENVENUTI A” saranno installati in alcuni siti seguenti siti di particolare attrazione turistica, rispettivamente

n° 2 PIANO BATTAGLIA (STAZIONE SCIISTICA)

n°1 GOLE DI TIBERIO (GEOSITO DEL PARCO)

n°1 GIBILMANNA (SANTUARIO)



Intanto, prima che vengano avviati i lavori della rete sentieristica, verrà realizzata la manutenzione delle capannine in legno poste nel Parco in prossimità dei punti d’ingresso dei sentieri naturalistici ad alta frequenza, nelle parti che contengono i pannelli informativi sulla vegetazione arborea in area di Parco (castagno, leccio, roverelle, faggi, etc) e alberi monumentali.

I lavori progettuali, prenderanno avvio giorno 24 p.v. e come da Contratto dei Servizi siglato, verranno impiegati per l’espletamento di tali servizi, sette operai della S.A.S.

Conclude Caltagirone, “cultura, conoscenza e capitale umano, caratterizzano lo sviluppo ed il benessere economico di ogni ambiente. Bisogna favorire l’accesso nel Parco anche con l’ausilio d’informazioni per creare al turista, l’effetto “preview” del luogo da visitare”.