Parco delle Madonie: annullo filatelico per celebrare Giuseppe Torre e i 20 anni di Geopark

Petralia Sottana – Un annullo filatelico per celebrare i 10 anni

dall’intitolazione della sezione geologica del museo Antonio Collisani

a Giuseppe Torre e i 20 anni di iscrizione del Parco delle Madonie

all’European Geopark Network Unesco.

Il 4 settembre, nella sala consiliare del municipio, dalle ore 8.30

alle ore 14.30, filatelici e appassionati potranno ricevere l’annullo

filatelico. Alle 10.30 la presentazione dell’iniziativa alla presenza

del Sindaco Leonardo Iuri Neglia, dell’ass. Carmelo Licata e del

presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Angelo Merlino. Sarà

presente l’assessore regionale Salvatore Cordaro.

Il Museo Antonio Collisani è costituito da due sezioni: la sezione

geologica “Geopark delle Madonie Giuseppe Torre” e la sezione

archeologica con la “Collezione Collisani”.

La prima comprende rocce e fossili di oltre duecento milioni di anni

che racconta uno spaccato di storia geologica del territorio madonita

e fa capo a Giuseppe Torre, un geologo petralese.

Dopo una sezione interamente dedicata alla “Grotta del Vecchiuzzo”,

all’interno del museo è possibile ammirare la prestigiosa Collezione

Collisani, un vasto repertorio di produzioni vascolari di epoca

preistorica, numerose statuette in terracotta (arcaiche, ellenistiche,

e post ellenistiche), vasi attici a figure rosse e figure nere e una

vasta gamma di produzioni in pasta vitrea. Infine, una vetrina è

dedicata ai manufatti in metallo quali argento e bronzo.