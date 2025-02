Parco delle Madonie, avviso nuovi operatori da impiegare nelle attività di controllo suidi e daini

L’Ente Parco delle Madonie ricerca nuovi operatori da impiegare nelle attività di controllo suidi e daini in area Parco.

È appena stato pubblicato, infatti, il bando per selecontrollori, operatori specializzati che, dopo aver seguito i corsi specifici, saranno avviati alle operazioni di contenimento daini e suidi sul territorio dell’Ente Parco.

“Prosegue in modo costante l’attuazione delle attività previste nei Piani di gestione della popolazione di suidi e daini presenti all’interno dell’area protetta del Parco, finalizzata unicamente ad assicurare la salvaguardia della biodiversità, mitigare il conflitto con le attività umane, prevenire i rischi per la salute e la sicurezza pubblica”, spiega il Commissario dell’Ente Parco, Salvatore Caltagirone.

“In questa ottica rientra il corso di formazione e abilitazione per operatori da impegnare nelle attività di gestione e controllo delle suddette specie, in supporto al personale già coinvolto in tali attività”.

Oltre al personale di istituto, sarà estesa la possibilità di partecipare al corso di formazione anche ai residenti, proprietari e conduttori di fondi ricadenti in uno dei quindici comuni del Parco delle Madonie o – novità – in uno dei ventidue comuni del Geopark, in possesso dei requisiti previsti dalle normative di riferimento.

Potranno partecipare anche gli appartenenti alle forze armate/corpi di polizia purché residenti nella Provincia di Palermo e già in possesso di un attestato di selecontrollore acquisito presso altri enti pubblici.

Gli operatori selezionati seguiranno un apposito corso tenuto da tecnici specialisti nel campo della gestione e controllo dei suidi e dei daini, per acquisire quelle basi di conoscenza tecnica (sui materiali) e biologica (sulla specie) necessarie per il corretto svolgimento delle proprie mansioni.

Gli argomenti trattati fanno riferimento alle linee guida ISPRA, suddivisi in 8 moduli per un totale complessivo di 46 ore.

Al termine dei corsi, per gli operatori che avranno superato la prova di tiro, è prevista una prova d’esame orale con prova pratica di riconoscimento, consistente in un colloquio sugli argomenti trattati nel corso delle lezioni, dinanzi a un’apposita commissione istituita dall’Ente Parco delle Madonie.

La domanda, redatta in carta semplice, sottoscritta e corredata da un documento di identità in corso di validità, deve essere presentata entro le ore 23:59 del 28 febbraio 2025 unicamente via PEC al seguente indirizzo: parcodellemadonie@pec.it.

Non verranno prese in considerazione richieste di partecipazione giunte in qualunque altra modalità.

Il bando integrale è disponibile sul sito dell’Ente Parco all’indirizzo:

🔗 www.parcodellemadonie.it

🔗 Bando selecontrollori