Parco delle Madonie: due proposte per lo sviluppo del territorio

Si è riunito ieri, in modalità on line, così come previsto dalle normative sul contrasto alla pandemia di COVID-19, il Comitato Esecutivo dell’Ente Parco delle Madonie che ha proceduto, tra le altre, all’approvazione di due importanti iniziative che interessano il territorio madonita, che di seguito si riportano.

Nello specifico è stato previsto:

📌L’approvazione della “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFFITTO IMMOBILE DENOMINATO “VILLA SGADARI” IN LOCALITA’ SANTA LUCIA DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA”, che prevede l’affidamento e la valorizzazione della splendida dimora settecentesca;

📌L’approvazione dello schema del “PROTOCOLLO D’INTESA DEL PROGETTO INERENTE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GEOLOGICO MADONITA PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE HALIONTIS NO – PROFIT”. Nello speicifico si tratta di una progettualità volta alla realizzazione di attività di fruizione turistica, educazione ambientale e divulgazione scientifica con riferimento al patrimonio geologico, archeologico, geologico ambientale ed eventuali risvolti etno – antropologici del comprensorio madonita a promozione e sviluppo dell’European Geopark. in particolare verrà sviluppata una tecnologia che permetterà, tramite i codici QR e l’utliizzo di tablet, la fruizione dei sentieri del parco a persone diversamente abili, in continuità dello spirito del progetto “Break the limit”.

Ho ritenuto doveroso comunicare queste due iniziative, poichè rappresentative di un percorso di crescita e sviluppo del Parco delle Madonie.

IL PRESIDENTE

Dott. For. Angelo Merlino, PhD