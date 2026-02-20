Parco delle Madonie e ISIS “G. Salerno” di Gangi: firmata la convenzione per l’educazione ambientale

È stata sottoscritta la convenzione tra l’Ente Parco delle Madonie e l’ISIS “G. Salerno” di Gangi per l’avvio di attività condivise nell’ambito dell’educazione ambientale, della conoscenza del patrimonio geologico e della valorizzazione del territorio.

L’accordo è stato firmato dal presidente dell’Ente Parco delle Madonie (Unesco Global Geopark), Giuseppe Ferrarello, e dal dirigente scolastico dell’ISIS “G. Salerno” di Gangi, prof. Ignazio Sauro. La collaborazione si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dal Madonie Unesco Global Geopark e mira a rafforzare il rapporto tra scuola e territorio.

La convenzione prevede percorsi formativi, attività didattiche sul campo e momenti di approfondimento dedicati agli aspetti ambientali, paesaggistici e scientifici delle Madonie. Il Parco si propone come spazio educativo complementare all’attività in aula, offrendo agli studenti esperienze dirette e interdisciplinari, coerenti con gli obiettivi di educazione alla sostenibilità.

L’iniziativa si colloca in una più ampia strategia di cooperazione istituzionale finalizzata a promuovere la cultura della tutela ambientale e a coinvolgere le giovani generazioni nei processi di conoscenza e valorizzazione del patrimonio locale.

“L’Ente Parco delle Madonie – afferma il presidente Giuseppe Ferrarello – dedica particolare attenzione al mondo della scuola, che rappresenta un interlocutore fondamentale per la crescita del territorio. Questa convenzione consolida un percorso di collaborazione volto a integrare la didattica con esperienze sul campo e ad avvicinare gli studenti alla conoscenza diretta del patrimonio ambientale e geologico delle Madonie. Il nostro impegno è mettere a disposizione competenze, strutture e professionalità dell’Ente affinché il Parco possa diventare sempre più un laboratorio educativo permanente, in linea con la missione del Madonie Unesco Global Geopark e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile”.

Un ringraziamento è stato rivolto al dirigente, prof. Ignazio Sauro, per l’attenzione dimostrata verso il territorio e per la sensibilità con cui l’Istituto promuove percorsi di studio legati al Geopark, e al professor Sebastiano Nasello che ha curato l’iter che ha portato alla firma della convenzione.