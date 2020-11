Parco delle Madonie: messaggio del presidente Merlino per i 31 anni del Parco

Era il 9 novembre 1989, quando veniva istituito in Sicilia, il Parco delle Madonie e il relativo Ente di gestione. Così come per gli uomini, il superamento dei 30 anni ci pone nella condizione di aver acquisito quella consapevolezza o quella maturità adulta tale da consentirci di discernere le diverse situazioni che ci si trova davanti e di porre in essere tutte le strategie per affrontarle seriamente tutte.

In questi anni il Parco ha rappresentato per il territorio madonita, un baluardo per la tutela del paesaggio e della ricchissima biodiversità che la natura ha concesso a questo angolo di Sicilia. Oggi, alla luce dei 31 anni, e questo mi rende orgoglioso, il Parco viene visto in maniera diversa, non più un ente che impone vincoli bensì un ente che può essere catalizzatore di sviluppo. L’obbiettivo mio e di tutta la comunità del Parco è quello di festeggiare questo anniversario consapevoli delle molteplici ed immense potenzialità che abbiamo.

Ovviamente non mancheranno, come non sono mancati, i momenti di difficoltà, come quella che stiamo vivendo purtroppo a causa dell’emergenza epidemiologica, ma sono convinto che tutti uniti riusciremo a trovare il giusto sentiero su cui far crescere e sviluppare sempre più questo bellissimo territorio. Tanti auguri Parco delle Madonie!!!Dott. Angelo Merlino, Presidente del Parco delle Madonie