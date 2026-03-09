Parco delle Madonie, nuova collaborazione per il Geoparco UNESCO: incarico gratuito al dott. Angelo Merlino

Il Parco delle Madonie rafforza la propria azione strategica per il Geoparco Mondiale UNESCO Madonie con una collaborazione di alto profilo.

È stato infatti sottoscritto un incarico di collaborazione e consulenza a titolo gratuito, a seguito di apposita selezione, con il dott. Angelo Merlino, funzionario tecnico agronomo della Regione Siciliana ed ex presidente del Geoparco delle Madonie, che ha contribuito in maniera significativa alla conoscenza delle peculiarità del territorio.

L’incarico, di durata annuale, prevede il supporto alle attività dell’Unesco Global Geopark e alle iniziative dell’Ente Parco, in particolare nell’ambito della strategia di comunicazione, dello sviluppo di progetti finanziati con fondi extra bilancio, della gestione delle problematiche legate alla fauna selvatica e di attività in materia ambientale, oltre alla partecipazione a tavoli tecnici e al coordinamento dei contenuti destinati alla comunicazione istituzionale e digitale del Parco.

Il presidente del Parco, Giuseppe Ferrarello, ha espresso soddisfazione per il ritorno di Merlino al fianco dell’istituzione:

“Accogliamo con grande compiacimento la disponibilità del dott. Angelo Merlino, che già in passato, anche nel ruolo di presidente del Geoparco delle Madonie, ha dimostrato competenza, passione e profondo legame con questo territorio. La sua scelta di offrire gratuitamente la propria esperienza rappresenta un gesto di alto senso istituzionale e di autentico amore per le Madonie. A nome dell’Ente Parco esprimo sincera gratitudine per questa collaborazione che rafforza il lavoro comune per la tutela, la valorizzazione e la promozione del nostro Geoparco UNESCO”.

Per il dottor Merlino si tratta di un ritorno che ha anche un forte significato personale e istituzionale.

“Sono molto felice di tornare a collaborare con l’Ente che ho avuto l’onore di presidiere e che tante soddisfazioni, sia di carattere professionale che personale, mi ha dato. Sono contento di poter dare il mio contributo al Presidente Giuseppe Ferrarello, che ringrazio di vero cuore per la fiducia, nella speranza di poterlo aiutare al meglio a portare avanti le molteplici attività previste nella gestione dell’area protetta e del Geopark. Voglio richiamare le strofe di una nota canzone che recitano così: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano””.

La collaborazione si inserisce nel percorso di consolidamento del Madonie UNESCO Global Geopark, uno dei più importanti laboratori di tutela ambientale e valorizzazione scientifica e culturale del Mediterraneo, nel quale il contributo di professionalità qualificate continua a rappresentare un elemento decisivo per lo sviluppo e la promozione del territorio.