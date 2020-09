Parco delle Madonie: si è concluso il 7° workshop nazionale sulla farfalle

Il Presidente Merlino annuncia un’importante collaborazione scientifica

Petralia Sottana – Si è svolto oggi presso la sede del Parco delle Madonie di Palazzo Pucci Martinez, il workshop Butterly Monitoring Scheme Italia. “Questo tipo di workshop – spiega il Presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Angelo Merlino – è ospitato per la prima volta in Sicilia, e sono particolarmente orgoglioso che sia stato ospitato sulle Madonie.

Le farfalle, così come molti insetti, sono bioindicatori, motivo per cui hanno un alto valore scientifico e di ricerca anche in un ambito di cambiamento climatico, come ci troviamo adesso. Inoltre il territorio del Parco ospita una specie di farfalla esclusiva delle Madonie, la Parnassius apollo siculae, farfalla che ha un areale circoscritto e poco esteso, delimitato alle quote superiori ai 1500 metri”. Un workshop che segna anche l’inizio di una importante collaborazione scientifica, come afferma Stefano Scalercio, ricercatore del Centro di Ricerca Foreste e Legno, coordinatore del Butterfly Monitoraggio Scheme per l’Italia meridionale: “Siamo molto contenti di aver cominciato una collaborazione con il Parco delle Madonie che ospita una importante porzione della biodiversità delle farfalle italiane. Questa giornata di divulgazione e promozione dell’importanza del monitoraggio delle farfalle può dare un forte impulso alla conoscenza e alla conservazione di tutta la biodiversità ospitata sia dagli ecosistemi naturali che antropizzati.

E questo è particolarmente importante per la Sicilia che ospita molte unicità, alcune delle quali ancora da scoprire”. Al tavolo dei lavori (e con collegamenti in streaming): Cristina Sevilleja (Able Project), che ha relazionato su “Presentation of the Able project. Creation of a butterfly monitoring network in Europe”. Simona Bonelli (Università di Torino) ha illustrato “Lo stato dell’arte del Butterfly Monitoring Scheme Italia”, Leonardo Dapporto (Università di Firenze) fa spiegato “Come riconoscere le specie: districarsi in un apparente labirinto”. Stefano Scalercio (Crea-Fl) ha portato esempi di applicazioni pratiche dal Parco Nazionale della Sila. Ha concluso Federica Paradiso (Università di Torino). Il pomeriggio, presso l’area esterna di Villa Sgadari (Petralia Soprana) è stato dedicato alla realizzazione pratica di un transetto guidato da Federica Paradiso (Università di Torino) che ha parlato di “Metodi, gestione dei dati e utilizzo del sito eBMS”.