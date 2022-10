Parco delle Madonie: workshop prevenzione incendi

Ascolta l'articolo

Polizzi Generosa: si celebra il 13 Ottobre la Giornata Mondiale per la riduzione dei disastri con un workshop dal titolo

“Il ruolo della prevenzione degli incendi per evitare disastri” (The role of fire prevention to avoid disasters). Appuntamento al Cinema Cristallo, Via Giuseppe Garibaldi. Polizzi Generosa (PA)

Il Programma inizia alle ore 10 con i Saluti istituzionali del sindaco Gandolfo Librizzi, del presidente dell’Ente Parco delle Madonie Angelo Merlino e dei rappresentanti delle Federazioni e Ordini degli Agronomi e Forestali e Geologi. A seguire la Sessione tecnica con gli interventi del Dott. Agr. Peppuccio Bonomo (Ente Parco delle Madonie) e dei Dott.ri Geologi Fabio Torre e Alessandro Torre.

A conclusione degli interventi, un sopralluogo presso l’evento franoso che ha interessato la S.S. 643

“La prevenzione incendi – afferma il presidente Merlino – e la mitigazione dei rischi idrogeologici sono per noi attività prioritarie. Restano indelebili le immagini terrificanti degli incendi dello scorso anno e delle frane, spesso legate proprio agli incendi, che hanno messo in ginocchio zone importanti del territorio. Non a caso svolgeremo questo workshop a Polizzi Generosa. Parleremo di prevenzione, possibile con l’aiuto tutti, e per questo invitiamo sempre alla massima collaborazione ogni singolo cittadino. Noi metteremo in campo tutte le risorse possibili”

Organizzano l’Evento: l’Ente Parco delle Madonie Geopark Unesco, rientrante nelle attività fondamentali previste proprio dallo status di Geopark Unesco, la Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Palermo e Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia.