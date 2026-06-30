Parco delle Rimembranze, il disegno dei bambini guarda al futuro: conclusa la manifestazione di libera espressione

Si è conclusa con entusiasmo e una grande partecipazione la manifestazione di libera espressione dei bambini attraverso il linguaggio del disegno, svoltasi il 23 e 24 giugno al Parco delle Rimembranze di Castelbuono. L’iniziativa, annunciata nei giorni precedenti come un momento dedicato alla fantasia, alla creatività e alla socializzazione dei più piccoli, ha pienamente raggiunto i suoi obiettivi.

Per due pomeriggi il parco si è trasformato in un laboratorio artistico all’aperto, dove i bambini hanno dato libero sfogo alla propria immaginazione utilizzando colori, matite e fogli da disegno. Le opere realizzate, esposte al termine dell’iniziativa, hanno raccontato il loro mondo fatto di affetti, natura, amicizia e sogni, regalando ai presenti un’esplosione di creatività.

La manifestazione è stata curata da Domenico Pollara, Emanuela Mitra, Salvatore Mineo, Lucio Allegra e Giovanni Martorana, che hanno accompagnato i bambini in questo percorso di espressione artistica, valorizzando il disegno come strumento educativo e di condivisione.

L’iniziativa potrebbe rappresentare anche il punto di partenza di un progetto più ambizioso. Se le condizioni lo permetteranno, infatti, alcuni dei disegni realizzati dai bambini diventeranno fonte d’ispirazione per la realizzazione di un murales all’interno del Parco delle Rimembranze, lasciando così un segno permanente della fantasia e della sensibilità dei piccoli artisti.

Un’esperienza semplice ma significativa, che ha saputo coinvolgere famiglie e bambini in un clima di serenità e partecipazione, confermando ancora una volta come il linguaggio universale del disegno sia capace di unire, emozionare e valorizzare gli spazi della comunità.