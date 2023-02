Parole al Vento. Al Museo Civico un ciclo di laboratori creativi rivolti a persone dai 5 ai 99 anni

Un progetto partecipativo con un ciclo di laboratori creativi

rivolti a persone dai 5 ai 99 anni

Idea e coordinamento artistico di Luigi Ciotta – Il Cinghiale e la Balena APS,

in collaborazione con i Dipartimenti Progetti Partecipativi ed Educazione del

Museo Civico di Castelbuono, CTA I Fauni, Comunità Aquilone,

Associazione ManualMente, Spazio Scena e il Centro Polis

Al via il progetto Parole al vento ideato da Luigi Ciotta, APS Il Cinghiale e la Balena, e liberamente ispirato a un’antica tradizione tibetana secondo la quale il movimento delle bandierine al soffio del vento corrisponde a buon auspicio di felicità, prosperità e pace. Castelbuono è un paese ventoso, e il Castello dei Ventimiglia in età medievale era chiamato “Castello del buon aere”, proprio per la presenza dei rinfrescanti venti che già da allora giungevano dal vicino Mar Mediterraneo.

Nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, Il Cinghiale e la Balena APS, il Museo Civico di Castelbuono, l’associazione ManualMente daranno avvio a un ciclo di laboratori creativi a partecipazione libera aperti a bambine e bambini, sorelle, fratelli, mamme, papà, nonne e nonni, zie, zii e amici dai 5 ai 99 anni attorno all’elemento del vento, in relazione ai cinque colori, blu, bianco, rosso, giallo, verde, presenti nelle bandierine volte a rappresentare i quattro elementi naturali aria, fuoco, acqua, terra.

I primi partecipanti sono gli utenti della CTA “I Fauni” di Castelbuono, a cui è affidato il compito di iniziare a comporre le bandierine. Progressivamente durante i laboratori collettivi e individuali bambini e adulti potranno realizzare la propria bandierina.

Questi pezzetti di stoffa colorati, appesi l’uno accanto all’altro, su lunghe corde, permettono alle forme e alle frasi che vi sono raffigurate, di fluire liberamente nell’aria e di raggiungere la comunità. Giocare per raccontarsi liberamente senza censure, inventare nuovi mondi, condividere con gli altri una comune forma di libertà rende Parole al vento un modo inedito di conoscere le persone che ci circondano.

Sarà una palestra di creatività che lascerà emergere quella parte di noi che aspetta di essere ascoltata e che si fonderà con la voce delle storie degli altri in un contatto pieno di significati.

Il 10 marzo dalle 15.00 alle 18.00 e l’11 marzo dalle 10 alle 12

A Casa Speciale, in Piazza Margherita, si terrà un laboratorio aperto al pubblico di due giorni di taglio e cucito delle bandierine, a cura dell’associazione ManualMente, in collaborazione con il Centro Polis.

Seguiranno gli incontri con la comunità dei Fauni, a cura di Luigi Ciotta

il 10 marzo

il 6 e il 7 aprile

il 10 e l’11 maggio

l’1 e il 2 giugno

I laboratori coordinati da Stefania Cordone, Dipartimento Educazione Museo Civico, si svolgeranno dalle ore 15 alle ore 16.30

Per bambin* 3-6 anni

il 3 marzo e il 12 aprile

Per ragazz* 7-12 anni

il 23 marzo e il 16 maggio

Sabato 8 aprile, dalle ore 11 alle ore 13, vi aspettiamo in Piazza Margherita per un’azione collettiva, durante la quale verranno messe a disposizione delle bandierine colorate su cui chiunque potrà lasciare una traccia della propria presenza nella vita della comunità.

Infine il 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, un’installazione temporanea, composta dalle lunghe file di bandiere confezionale e colorate nei mesi precedenti, decorerà l’area attorno al Castello dei Ventimiglia, per un momento di festa e di collaborazione tra la comunità e tutti i partecipanti al progetto.