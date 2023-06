Parole al vento. Installazione partecipativa al Castello dei Ventimiglia

Idea e coordinamento artistico di Luigi Ciotta – Il Cinghiale e la Balena APS, in collaborazione con i Dipartimenti Progetti Partecipativi ed Educazione del Museo Civico di Castelbuono, CTA Fauni, Comunità Aquilone, Associazione ManualMente, Spazio Scena e il Centro Polis

Il progetto partecipativo Parole al Vento ideato e coordinato da Luigi Ciotta, APS Il Cinghiale e la Balena, e liberamente ispirato alla tradizione delle bandiere tibetane raggiunge il suo culmine con un evento che celebrerà il solstizio d’estate. Mercoledì 21 giugno alle ore 17.00, nella suggestiva cornice della corte del Castello dei Ventimiglia, si svolgerà l’evento conclusivo del laboratorio partecipativo che ha visto protagonisti pensieri e auspici di grandi e piccini.

Parole al Vento ha coinvolto attivamente la comunità di Castelbuono, gli ospiti della C.T.A. Fauni e della Comunità Aquilone e ha offerto a ogni partecipante l’opportunità di esprimersi e di condividere le proprie parole, pensieri e emozioni attraverso il linguaggio simbolico delle bandiere tibetane. Durante i mesi primaverili i partecipanti hanno lavorato con dedizione e creatività per realizzare le bandiere, trasformando le loro idee in vere e proprie opere d’arte grazie anche alla collaborazione dell’Associazione Manualmente di Castelbuono e del Dipartimento Educazione del Museo Civico Castelbuono.

L’installazione si comporrà di lunghe file di bandiere confezionate e colorate durante gli appuntamenti precedenti, dando vita a un’opera collettiva che decorerà la corte del Castello.

Si tratta di un evento a partecipazione libera in cui la comunità si riunirà per ammirare l’installazione e per condividere un momento di festa collettiva. Sarà un’occasione per riflettere sul potere dell’arte partecipativa nel promuovere la collaborazione e la condivisione all’interno di una comunità.