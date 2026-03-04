Pasqua 2026: Fiasconaro tra sapori autentici e confezioni che raccontano la tradizione

Tradizione, design e sapori identitari della Sicilia. Protagonista la Colomba con canditi di Pesca di Leonforte e Mandorle

Castelbuono, [data] – In occasione della Pasqua 2026, Fiasconaro presenta una collezione che celebra l’eccellenza artigianale e rinnova il dialogo tra tradizione e innovazione, con una particolare attenzione al packaging, espressione autentica dell’identità e dei valori del brand.

Protagonista è la Colomba con Pesca di Leonforte IGP e Mandorla, soffice lievitato a lenta lievitazione naturale arricchito con canditi di pregiata Pesca di Leonforte IGP e pasta pralinata di mandorla, decorato con mandorle selezionate. Ogni colomba è incartata a mano, avvolta da elegante carta ispirata all’antico uso siciliano di proteggere i dolci con pregiati tessuti, secondo la tradizione artigianale che da sempre contraddistingue l’azienda. Il packaging, oltre a custodire il prodotto, ne valorizza la presentazione, trasformando ogni colomba in un regalo unico.

La Colomba Pandorata, dolce lievitato dall’impasto soffice e delicato senza uvetta e canditi, viene presentata con una nuova ricetta senza glassa in superficie e con zucchero a velo da spolverare, per un’esperienza più essenziale e raffinata. È proposta nelle nuove grammature da 900 g e 700 g, sostituendo i formati precedenti, mantenendo qualità, ricetta e cura nella lavorazione.

Completa la collezione la Colomba da 2 kg, avvolta da un nuovo ed elegante centro tavola in tessuto, concepito come elemento decorativo riutilizzabile. Non una semplice confezione, ma un oggetto che valorizza il momento della festa, rafforzando prestigio ed esclusività della proposta Fiasconaro.

Il rinnovamento del packaging rappresenta un elemento strategico della collezione 2026: materiali, tessuti e dettagli grafici diventano strumenti di storytelling, capaci di raccontare la Sicilia, l’artigianalità e l’attenzione al dono che da sempre caratterizzano il mondo Fiasconaro.

La Collezione Dolce&Gabbana Fiasconaro, espressione di una collaborazione che unisce alta pasticceria e creatività italiana, si conferma con tre proposte: la Colomba alle Mandorle di Sicilia, la Colomba al Cioccolato con Confettura di Fragoline di Bosco di Sicilia e la Colombina da 100 g senza canditi, con essenza di mandarino e glassa alle mandorle e pistacchi.

La linea Colombe Pasqua 2026 si presenta così come un racconto coerente e contemporaneo, in cui ogni dettaglio – dalla scelta degli ingredienti al design del packaging – contribuisce a rendere omaggio alla Sicilia e alla storia familiare di Fiasconaro, trasformando la colomba pasquale in un’esperienza di gusto e cultura.