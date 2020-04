Pasqua. Il Vescovo Marciante incontra sindaci del comprensorio

I primi cittadini si sono confrontati sull’attuale situazione emergenziale e sulle modalità di ripartenza

In questo “particolare” periodo pasquale il Vescovo di Cefalù S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante ha voluto incontrare – seppur virtualmente – i sindaci del territorio.

Un appuntamento per lo scambio degli auguri pasquali ma anche di riflessione sul momento che stiamo vivendo.

Un momento per ricordare quanti hanno perso la vita e per confrontarsi sui problemi che le comunità del territorio diocesano stanno affrontando, guardando alle modalità per ripartire terminata l’emergenza per la diffusione del contagio del COVID-19, passando dal momento della paura a quello della fiducia.

Dal confronto tra i presenti è emerso il timore generale che l’emergenza sanitaria si trasformerà presto in una emergenza sociale e lavorativa se non ci saranno azioni forti da parte del governo ma anche dei comuni e delle strutture sovracomunali del territorio. I sindaci si sono trovati concordi sulla necessità di una sinergia istituzionale di intervento e di una sburocratizzazione per accelerare la ripresa.

Il ringraziamento sincero del vescovo ai primi cittadini che si trovano ad affrontare uno sforzo “straordinario” invitando i propri concittadini a “restare a casa” e fronteggiando quotidianamente le problematiche legate al prolungarsi delle misure restrittive decise dal governo nazionale.

Nei giorni scorsi, con le stesse modalità, il Vescovo ha incontrato anche gli operatori della pastorale, i dipendenti della curia e i sacerdoti della Diocesi.