Passantino incontra Brioschi. Al Museo Minà Palumbo il concerto dell’Ensemble CC2020 con la direzione di Salvatore Barberi 

Domenica 21 dicembre 2025, ore 17.00

Sala M. Morici

Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo”, Castelbuono

Evento gratuito

Prosegue Foliage, la programmazione autunnale del Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo”, con un appuntamento dedicato alla musica e al dialogo tra epoche e linguaggi sonori.

Domenica 21 dicembre 2025, alle ore 17.00, il Museo ospita il concerto “Passantino incontra Brioschi”, eseguito dall’Ensemble CC2020 sotto la direzione di Salvatore Barberi.

Il programma propone musiche di Salvatore Passantino, nate come rielaborazioni di quattro sinfonie da camera di Antonio Brioschi, compositore italiano del Settecento e figura significativa nel percorso che condusse al classicismo. Le composizioni costruiscono un ponte tra scrittura storica e sensibilità contemporanea, offrendo un ascolto che valorizza il dialogo tra passato e presente.

L’Ensemble CC2020, fondato nel 2020 in seno a Moger Arte e Cultura, si dedica alla divulgazione della musica contemporanea e alla circuitazione di nuove produzioni discografiche in contesti culturali e museali. Il progetto prosegue un percorso già avviato con lavori come Canti dal bosco e dal tempo, orientato alla relazione tra suono, ambiente e narrazione.

Il concerto è offerto da Associazione Giacomo Cuticchio Ensemble in collaborazione con Moger Arte e Cultura e rientra tra i Concerti sostenuti dal NUOVOIMAIE – Bando Promozione progetti discografici dal vivo 2024–25, finalizzato a favorire la diffusione della musica dal vivo in luoghi dell’arte e della cultura.

ENSEMBLE CC2020

Flauto: Alessandro Lo Giudice

Sax alto: Nicola Mogavero

Sax tenore: Michele Gerardi

Tromba: Davide Meli

Trombone: Placido Iudicello

Fisarmonica: Mario G. Romeo

Contrabbasso: Marco Mazzola

Percussioni: Giulia Lo Giudice

Direttore: Salvatore Barberi