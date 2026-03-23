Passeggiata ecologica “Plastic Free” del CAI Cefalù con Madonie Geopark e Plastic Free Onlus

Successo per la giornata “Plastic Free Passeggiata Ecologica” organizzata dal Club Alpino Italiano – Sezione di Cefalù col patrocinio del Madonie Unesco Global Geopark e la collaborazione di Plastic Free Odv Onlus

Si è svolta nella giornata di ieri, nel Parco delle Madonie Unesco Global Geopark, la manifestazione “Plastic Free Passeggiata Ecologica”, iniziativa di alto valore civico e ambientale promossa dal Club Alpino Italiano – Sezione di Cefalù con la partecipazione dell’associazione Plastic Free Odv Onlus. L’evento si è articolato lungo il percorso da Piano Zucchi al Laghetto di Mandria del Conte, con una significativa attività di raccolta straordinaria dei rifiuti plastici, configurandosi non solo come intervento operativo, ma anche come momento di sensibilizzazione collettiva.

Di particolare rilievo istituzionale è stato il patrocinio gratuito concesso dall’Ente Parco delle Madonie, segno tangibile di una convergenza tra associazionismo e istituzioni nella promozione di pratiche virtuose a tutela dell’ambiente. In tal senso, il Presidente dell’Ente, Giuseppe Ferrarello, ha sottolineato il valore dell’iniziativa, evidenziando come essa sia «fortemente condivisa da questo Ente» e come «certamente contribuirà all’opera di sensibilizzazione che tutti perseguiamo volta al rispetto e al decoro dell’ambiente».

Lo stesso Presidente ha inoltre inteso rivolgere un sentito apprezzamento alle realtà associative coinvolte, dichiarando: “Desidero esprimere un sincero ringraziamento alle associazioni promotrici e a tutti i volontari che, con dedizione e spirito di servizio, hanno reso possibile questa giornata. L’iniziativa assume un valore insieme simbolico e concreto: simbolico, perché richiama la responsabilità condivisa verso il creato; concreto, perché incide realmente sulla tutela e sul decoro del nostro territorio. Si tratta di un modello virtuoso che merita di essere replicato e sostenuto. Annuncio che è idea del nostro Ente, nei prossimi mesi, organizzare un’altra giornata ecologica con la partecipazione delle tre sezioni Cai delle Madonie (Cefalù, Petralia Sottana e Polizzi Generosa), le consulte giovanili e tutte le realtà associative e cittadini che vorranno aderire”.

La manifestazione si è inserita nel contesto della Giornata mondiale dell’acqua. L’ampia partecipazione registrata testimonia una crescente consapevolezza circa l’urgenza di azioni condivise a difesa dell’ambiente, nonché il ruolo imprescindibile del volontariato organizzato quale presidio attivo del territorio.

Esperienze come questa si configurano come modelli replicabili di collaborazione, capaci di coniugare educazione ambientale, partecipazione civica e valorizzazione del patrimonio naturale.