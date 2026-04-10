“Passeggiate dell’Invisibile”: teatro nel bosco tra immaginazione e natura a Castelbuono

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A Castelbuono torna un nuovo appuntamento delle “Passeggiate dell’Invisibile”, progetto del Museo Civico di Castelbuono, con lo spettacolo site-specific “Questa è una storia del bosco”, ideato da Stefania Ventura e con la regia di Quinzio Quiescenti, che vede in scena la stessa Ventura.

Lo spettacolo, pensato per un pubblico dai 6 anni in su e della durata di circa 40 minuti, unisce teatro di figura con marionetta ibrida e split technique, teatro e danza. Al centro della storia c’è Felicia, una donna che si trasferisce ai margini del bosco, sconvolgendo gli equilibri della comunità animale. Gli abitanti la temono e la accusano di essere una “strega” capace di portare scompiglio, fino a quando il confronto tra paura e realtà apre la possibilità di un cambiamento.

La narrazione segue in particolare l’incontro tra Felicia e Tasso, che attraverso il rapporto con lei riesce a superare diffidenze e pregiudizi, mettendo in discussione le convinzioni del branco e trasformando il conflitto in relazione.

La compagnia Quintoequilibrio, attiva dal 2016, porta avanti una ricerca che intreccia teatro per le nuove generazioni, teatro di figura, danza e circo contemporaneo, affrontando temi complessi con linguaggio poetico e accessibile, con l’obiettivo di favorire un dialogo tra generazioni.

Il progetto è curato da Il Cinghiale e la Balena APS, con il supporto del Museo Naturalistico F. Minà Palumbo. L’esperienza prevede anche una camminata di circa 4,8 km (andata e ritorno), per una durata complessiva di circa 2 ore e 30 minuti, con difficoltà escursionistica.

Ingresso 5 euro (gratuito per i minori di 12 anni), con voucher omaggio per il Museo Civico di Castelbuono. Prenotazioni: ilcinghialeelabalena@gmail.com.