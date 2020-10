Patto per Castelbuono: “Chiediamo scusa noi all’Arma dei Carabinieri al posto del signor Cicero”

(Riceviamo e pubblichiamo) – Patto per Castelbuono, nel condividere ed apprezzare l’iniziativa di “Castelbuono in comune”, chiede scusa all’Istituzione dell’Arma dei Carabinieri per il vergognoso sgarbo istituzionale del signor Mario Cicero (perché bisogna distinguere la persona dall’Istituzione che purtroppo rappresenta) e si complimenta con l’ex Comandante Maresciallo Maggiore Ernesto Nese per il meritato riconoscimento.

Con l’occasione voglio anche aggiungere che continuerò a chiedere all’infinito le dimissioni al Sindaco, pur rendendomi conto che rappresenta un inutile accanimento terapeutico.

Il Portavoce di “Patto per Castelbuono”

Pino Naselli