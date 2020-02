“Patto per il Sud”, a Petralia Soprana completato il restyling degli impianti sportivi

Completati i lavori di adeguamento e manutenzione, il campo di calcio e i campetti poliuso siti nella frazione SS. Trinità sono stati nuovamente affidati all’ASD Città di Petralia Soprana.

Grazie ai lavori finanziati con il “Patto per il SUD” per un ammontare di 1 milione e 500 mila euro circa la struttura sportiva ha assunto una nuova veste: più bella e funzionale.

L’intervento ha visto il rifacimento del campo di calcio, la sostituzione del fondocampo in sabbia con un manto in erba sintetica e la collocazione delle panchine che ospitano gli allenatori e i calciatori di riserva. E’ stato sostituito da gabbionate il muro che si era ribaltato ed aveva reso inutilizzabili gli spalti di fronte alle tribune coperte.

Anche i campetti poliuso, adiacenti al campo sportivo, sono stati sistemati e resi fruibili anche alle persone diversamente abili.

Questa mattina nell’ufficio del sindaco Pietro Macaluso l’amministrazione comunale ha consegnato alla società sportiva la nuova struttura. Il vice presidente dell’ASD Città di Petralia Soprana Nicola Iuppa ha voluto ringraziare l’amministrazione comunale e l’ufficio tecnico in particolare per l’impegno messo in atto nel definire in tempi brevi tutte le procedure necessarie al fine di rendere fruibile l’importante struttura sportiva. “Sono soddisfatto – afferma il sindaco Pietro Macaluso – perché con questo intervento la struttura di SS Trinità torna ad essere utilizzabile e a servizio degli amanti dello sport del nostro paese.”