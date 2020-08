PD Castelbuono: confronto con i gruppi consiliari sulla raccolta dei rifiuti

Alla luce della nostra assemblea con i lavoratori delle cooperative sociali dello scorso 31 luglio, tenuto conto della nostra richiesta di incontro e delle Vostre disponibilità comunichiamo che venerdì 28 agosto alle ore 18,00 presso il Chiostro di S. Francesco, nel pieno rispetto delle disposizioni relative alla limitazione della diffusione del Covid-19, si terrà un confronto con le SS.LL. per discutere su come superare la precarietà e rendere efficiente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per le specifiche competenze del Consiglio Comunale sulla materia.

Per i rilievi evidenziati in detta assemblea sulla dignità delle loro condizioni di lavoro potrà esser presente una delegazione dei lavoratori.

Per il Coordinamento, il Segretario Vincenzo Capuana