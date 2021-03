PD Castelbuono: Donne al lavoro | Consapevolezze presenti, prospettive future

In vista della Giornata internazionale della donna, che ricorre l’8 marzo di ogni anno per ricordare i progressi culturali e le conquiste in ambito sociale, economico e politico, senza sottovalutare le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto nella società e nel mondo, il Circolo PD di Castelbuono offre un momento di confronto “a distanza”.

Per non dimenticare la connotazione fortemente politica della Giornata fin dalle sue prime manifestazioni, DOMENICA 7 MARZO a partire dalle H. 17.30 in DIRETTA STREAMING sulla pagina FB del Partito Democratico Castelbuono si discuterà di “DONNE AL LAVORO. Consapevolezze presenti, prospettive future.”

Le considerazioni sui primi traguardi raggiunti in termini di indipendenza e partecipazione raggiunti dalle donne del nostro territorio, faranno da apripista a riflessioni sulle potenzialità della creatività femminile a servizio di nuove forme di imprenditoria e alla comparazione tra le diverse condizioni lavorative e di trattamento nel settore pubblico e privato.

Spazio, inoltre, per l’analisi delle nuove politiche di genere necessarie anche allo sviluppo delle aree interne e da prevedere nelle misure del Recovery Plan.

Interverranno:

– Nino Brancato, iscritto Circolo PD Castelbuono

– Maria Mercante, ricamatrice castelbuonese

– Cecilia Biasibetti, Responsabile Servizio I Affari Generali e Legali del Comune di Isnello

– Marcello Catanzaro, Sindaco di Isnello e componente Comitato Esecutivo Ente Parco delle Madonie

Modera:

Luciana Cusimano, Coordinamento Circolo PD Castelbuono

Appuntamento, dunque, a DOMENICA 7 MARZO, H.17.30 in DIRETTA STREAMING sulla pagina FB Partito Democratico Castelbuono

Per il Coordinamento, Il Segretario

Vincenzo Capuana