PD Castelbuono: “Per un confronto sul Recovery Plan”

In merito alla missive inviate ai Vescovi di Cefalù ed Agrigento ed alla deputazione siciliana al Parlamento nazionale ed europeo, le cronache degli ultimi mesi e delle ultime ore ci fanno riflettere sull’opportunità politica della doppia firma che legittimamente associa il Sindaco di Castelbuono Mario Cicero con il Sindaco di Naro Maria Grazia Brandara. Ci permettiamo di segnalare queste cronache al nostro Sindaco, nostro perché una volta eletto rappresenta l’intera comunità, ed ai castelbuonesi, senza dare un giudizio nel merito delle missive, sulle notizie di indagini della magistratura (livesicilia di oggi) e sulla interpellanza dell’On. Fava (richiesta riportata in corsivo — estratto dall’articolo de ilfattoquotidiano):

https://livesicilia.it/2021/03/19/montante-inchiesta-bis-13-indagati-crocetta-e-assessori-manovrati /

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/01 /09/sicilia-la-dirigente-dellente-e-indagata- nel-caso-montante-e-citata-in-informative-su-massoneria-fava-va-rimossa/5660954/ ” Per questo motivo il presidente de’llAntimafa siciliana ha presentato un’interpellanza con risposta scritta al governo regionale per chiederne la rimozione di Maria Grazia Brandara, attuale sindaco di Naro (Agrigento) ed ex commissaria dell’lrsap, la piccola cassaforte della Regione. Ma soprattutto attuale presidente dell’lndustria Acque Siracusane (Ias) società partecipata dell’lrsap, enclave del polo petrolchimico di Priolo. “

Nel merito del confronto su Recovery Plan, un Sindaco di Castelbuono del Pd, si sarebbe già confrontato con l’allora Ministro per il Sud ed oggi vicesegretario nazionale del Pd Peppe Provenzano, presente a Castelbuono non più tardi dello scorso 27 settembre, proprio ad illustrarci le linee guida del piano di resilienza nazionale, e si confronterebbe ulteriormente anche con i Sindaci e gli amministratori del territorio e dentro il partito per migliorare un piano, ad oggi deficitario, come denunciato dal Segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo.

Siamo certi che l’azione politica del nuovo Partito Democratico nelle sue diverse articolazioni (dai circoli al Parlamento, passando per gli amministratori locali), e i 209 miliardi (ora pare siano 191 – fonti del MEF) assegnati all’Italia sono un nostro merito con l’appoggio al Governo Conte bis e l’azione in Europa dei Presidenti Sassoli e Gentiloni, porterà un miglioramento di questo strumento, il solo e l’ultimo probabilmente, che “caduta la pandemia” consentirà una fase nuova di rinascita economica al sud, per le donne ed i giovani.

Castelbuono, lì 19 marzo 2021

Per il Coordinamento

Il Segretario

Vincenzo Capuana