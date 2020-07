PD Castelbuono: per una nuova coscienza civile

In una delle giornate della memoria che purtroppo nel nostro Paese si rincorrono nel calendario dei Giusti e dei Martiri, 19 luglio anniversario della Strage di Via D’Amelio, rinnoviamo il nostro patto per un’azione politica non clientelare e senza abusi di potere ancorata a rigorosi principi di onestà, sobrietà e legalità per difendere la onorabilità e la sacralità della Comunità e delle sue Istituzioni.

E proprio domenica 19 luglio alle ore 18,00 presso la nostra sede in Via Alduino Ventimiglia in quella che intendiamo come “una Giornata del Tesseramento” faremo una riflessione collettiva rispetto ad un necessario rinnovato protagonismo che possa sfociare, anche nel tempo, in una coerente adesione al Manifesto del Circolo ed iscrizione al Partito Democratico.

Se non ora, QUANDO? Non dobbiamo, non possiamo, non vogliamo rimanere indifferenti. E’ l’ora dei valori per costruire una nuova coscienza civile ed affermare l’impegno per l’alternativa all’esistente.

Castelbuono, lì 17 luglio 2020

Per il Coordinamento

Il Segretario

Vincenzo Capuana