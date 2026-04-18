Pd Castelbuono. Per una vera Festa di Liberazione e di Pace. Proposta iniziativa consiliare a difesa della Pace e dell’ art.11 della Costituzione

Riceviamo e pubblichiamo una proposta del Partito Democratico di Castelbuono, a firma della segretaria Luciana Cusimano, indirizzata alle istituzioni comunali sul tema della pace e della tutela dei principi costituzionali, anche in vista delle imminenti celebrazioni della Festa della Liberazione. Di seguito il testo integrale della nota.



C’è una domanda di pace che attraversa le nostre comunità.

Non è astratta, non è lontana.

Riguarda il presente e il futuro dei nostri territori.

Per questo, abbiamo inviato alle istituzioni del Comune di Castelbuono questa proposta, anche in vista delle imminenti celebrazioni della Festa di Liberazione.

Al Sindaco, Mario Cicero

Al Presidente del Consiglio Comunale, Mauro Piscitello

Alla Capogruppo di Maggioranza, Lucia Sapuppo

Alla Capogruppo di Minoranza, Annamaria Cangelosi

Oggetto: Proposta di iniziativa consiliare a difesa della pace e dell’art. 11 della Costituzione

Gentili,

il quadro internazionale attuale, segnato da una grave escalation dei conflitti e da intollerabili violazioni dei diritti umani, richiama tutte le istituzioni a una presa di posizione netta e responsabile che non può essere elusa, neanche a livello locale.

In questo contesto, riteniamo fondamentale riportare al centro del dibattito pubblico i principi sanciti dall’art. 11 della Costituzione, che impegna l’Italia a ripudiare la guerra. Un principio che, come recentemente ribadito anche dalla Segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, deve continuare a rappresentare un riferimento chiaro e non negoziabile per tutti nell’azione politica e istituzionale. In tal senso, è stato doveroso manifestare, nella massima sede parlamentare, netta condanna a fronte degli inaccettabili attacchi provenienti dal Presidente Trump nei confronti del Pontefice e della Presidente del Consiglio.

La difesa della dignità delle istituzioni e della sovranità del nostro Paese deve restare un terreno condiviso, oltre ogni appartenenza politica.

Alla luce di tali considerazioni, e anche in relazione alle recenti dinamiche di presunto sorvolo e attività di addestramento militare che hanno interessato il nostro territorio sollevando interrogativi rilevanti in termini di tutela ambientale e, soprattutto, di sicurezza dei cittadini riteniamo necessario promuovere un momento di confronto istituzionale serio e partecipato.

La partecipazione diffusa, anche da parte di numerose realtà locali e territoriali, alle recenti manifestazioni per una pace disarmata e disarmante, svoltesi sabato 11 e domenica 12 aprile, rispettivamente a Sigonella e a Petralia Sottana, che hanno coinvolto partiti, organizzazioni sindacali e associazioni del mondo cattolico e laico, rappresenta un segnale chiaro e positivo rispetto a una domanda di pace concreta che attraversa e accomuna l’intera società.

Di recente, il Consiglio Comunale di Petralia Sottana ha approvato una mozione avente ad oggetto Tutela della pace, della sovranità nazionale e del territorio siciliano in relazione alla presenza di forze armate straniere e alle attuali crisi internazionali, già trasmessa a tutti i Consigli Comunali siciliani e ai Presidenti dei Consigli delle Unioni. Una mozione che condividiamo nella sostanza e nelle finalità.

Per queste ragioni, riteniamo opportuno sollecitare:

– la convocazione di un Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza, alle associazioni e alle realtà culturali e sociali del territorio, quale sede pubblica di confronto e partecipazione su temi che incidono direttamente sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei cittadini;

– l’inserimento all’ordine del giorno in tale Consiglio Comunale di un punto dedicato alla discussione e all’eventuale adozione della mozione sopra citata, quale atto di indirizzo sui temi della pace, della tutela del territorio e della sicurezza delle comunità locali.

Siamo convinti che vi siano questioni come la pace, la tutela del paesaggio, la sicurezza e il rispetto dei principi costituzionali che debbano essere poste al centro anche del dibattito politico locale, alla stessa stregua di quelle di più immediato impatto, al fine di stimolare la partecipazione e la formazione di una radicata coscienza civica, soprattutto tra i più giovani.

In vista delle prossime ricorrenze civili, a partire dalla celebrazione della Festa di Liberazione del prossimo 25 aprile, condurre una riflessione di questo tipo, che possa riprendere il filo di un percorso di comunità sull’importanza fondamentale della Pace, avviato nei mesi scorsi, e in coerenza con altre manifestazioni a cui la nostra comunità ha aderito, rappresenta un’occasione concreta per riaffermare, con responsabilità e coerenza, i valori fondanti della nostra Repubblica.

Castelbuono, così come la Sicilia e il Mediterraneo, sono da sempre culle di pace e snodi di culture. La nostra terra, i nostri cieli e le nostre acque meritano di continuare ad essere tali, non solo nella consapevolezza collettiva ma anche nei fatti

Il Partito Democratico continuerà a svolgere il proprio ruolo, dentro e fuori le istituzioni, affinché questi temi non restino dichiarazioni di principio ma diventino impegno politico reale e condiviso. La pace, la sicurezza dei cittadini, la tutela dei territori e il rispetto della Costituzione non possono essere materia di divisione: sono il terreno su cui si misura la credibilità della politica e delle istituzioni.

Confidando nella loro sensibilità e in attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

La Segretaria

Luciana Cusimano

