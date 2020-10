PD Castelbuono: “Prendiamo atto che il Sindaco Cicero ha violato norme DPCM”

(Riceviamo e pubblichiamo) – “Prendiamo atto che il Sindaco Cicero, per ciò che Egli stesso afferma in questo invito non ha indossato le mascherine negli ultimi sette mesi in violazione alle norme contenute nei D.P.C.M decretati dal Presidente del Consiglio e nelle Ordinanze emesse dal Presidente della Regione.

Il sindaco dovrebbe chiedere scusa a tutti i Castelbuonesi verso i quali non ha mostrato rispetto e verso la legge stessa anziché ringraziare Castelbuono, così come usa fare”