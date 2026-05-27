Pd Castelbuono. Promosso e ottenuto incontro pubblico con l’ Amministrazione sul futuro assetto delle istituzioni culturali

Si terrà domani, giovedì 28 maggio alle ore 18, presso l’aula consiliare di Castelbuono, un incontro pubblico dedicato al nuovo assetto delle istituzioni culturali del paese. Un appuntamento che punta ad aprire un confronto con la cittadinanza su un tema considerato strategico per il futuro culturale della comunità.

A renderlo noto è la segretaria Luciana Cusimano, che nelle scorse settimane aveva chiesto al sindaco che il progetto relativo alla riorganizzazione delle istituzioni culturali venisse presentato e discusso pubblicamente prima dell’approdo in Consiglio comunale.

Una richiesta accolta dall’amministrazione, nata – viene spiegato – dalla convinzione che le scelte riguardanti il futuro culturale di Castelbuono debbano essere affrontate attraverso momenti di approfondimento, partecipazione e confronto aperto.

“Crediamo che su temi che riguardano il futuro culturale del nostro paese serva un metodo partecipativo reale, capace di coinvolgere cittadine e cittadini, associazioni, operatori culturali e tutti gli attori sociali del territorio”, si legge nella nota.

Al centro dell’incontro vi sarà dunque la discussione sul nuovo modello organizzativo delle istituzioni culturali cittadine, in un contesto che punta a valorizzare il patrimonio culturale, umano e associativo di Castelbuono.

“La cultura non è soltanto una questione di spazi o modelli gestionali – sottolinea ancora Cusimano – ma una scelta politica, una visione e un’opportunità. E le scelte più importanti sono quelle che una comunità costruisce insieme”.

L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di partecipare attivamente all’incontro pubblico, considerato un momento importante di condivisione e riflessione sul presente e sul futuro culturale del territorio