Pd Castelbuono. Sabato 22 novembre presso la Sala delle Capriate, parte “Democratica. Partecipazione e dialoghi sul bene comune”. Primo incontro sullo Statuto comunale

Il Circolo PD di Castelbuono invita tutta la cittadinanza al primo appuntamento del nuovo percorso di formazione civica e politica “Democratica. Partecipazione e dialoghi sul bene comune”, in programma sabato 22 novembre 2025, dalle 17:00 alle 20:00, presso la Sala padre Lorenzo Marzullo.

Titolo dell’incontro: “Lo Statuto comunale: questo sconosciuto!” Con questo primo evento si apre un ciclo di incontri mensili pensato per: – rafforzare la consapevolezza dei cittadini sui processi decisionali locali; – promuovere gli strumenti di partecipazione democratica; – offrire alle giovani generazioni un’occasione di formazione politica seria e accessibile; – contribuire alla crescita di una nuova classe dirigente competente e responsabile.

Il tema del primo incontro A trent’anni dalla sua approvazione, lo Statuto comunale torna al centro del dibattito pubblico. L’obiettivo è riflettere insieme sul ruolo che questo testo fondamentale svolge nella vita amministrativa e partecipativa della comunità, analizzarne l’attuazione e aprire un confronto sulle prospettive di revisione.

Interventi in programma:

Rosario Bonomo, già Segretario generale “L’autonomia statutaria e regolamentare”

Giuseppe Fiasconaro, revisore dei conti, consulente per enti locali ed ex amministratore “L’iter di approvazione dello Statuto comunale”

Dopo l’introduzione della Segretaria del Circolo Luciana Cusimano e i saluti del Sindaco di Castelbuono Mario Cicero, si svilupperà l’incontro che assumerà una forma laboratoriale e interattiva con spazio per domande e confronto aperto al pubblico.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza ed è gradita la diffusione.