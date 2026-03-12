PD Castelbuono: Se le acque sono torbide, che almeno in Consiglio si torni a parlare “potabile”!

(Riceviamo e pubblichiamo) – A Castelbuono l’acqua torbida c’è ed è un problema serio e, verosimilmente, lo sarà ancora a lungo, tanto da rischiare di essere consegnato pari pari alle amministrazioni che verranno. Questa è la conclusione – e la non troppo velata “minaccia” – emersa dall’ultimo Consiglio comunale del 9 marzo a cui, come tanti, abbiamo partecipato non senza perplessità.

“Res sic stantibus e cu veni appriessi cunta i pirati… S’a sempre fatti accussì… c’ami a fari?”

Se dovessimo fare una sintesi, non potremmo usare parole più efficaci di queste. Qualunque traduzione non renderebbe davvero la “portata” del problema.

Noi pensiamo, invece, che occorre approfondire le cause e prospettare soluzioni ed interventi puntuali.

La torbidità dell’acqua e l’alterazione dei valori microbiologici sono questioni vaste e complesse, che si collocano su più livelli e che non possono essere “normalizzate” perché anche altrove esistono.

Al primo livello c’è un tema evidente: la salute pubblica. Un rischio intuibile a uno sguardo obiettivo e confermato senza ombra di dubbio dai dati scientifici. E la scienza – così come chi ha competenze tecniche – non si può smentire con i “secondo me hanno sbagliato”. L’esperienza acquisita sul campo (o forse sarebbe meglio dire “attinta alla fonte”) se non è supportata da consulenze adeguate rischia di trasformarsi in un boomerang a danno di tutti.

Non solo. La torbidità si complica ulteriormente quando l’acqua non appare più torbida ad occhio nudo, ma continua ad esserlo sul piano chimico. E noi questo lo ignoriamo, perché chi di dovere non ce lo comunica con chiarezza. Magari per evitare allarmismi. Magari per garantire comunque un servizio fluente h24.

Comprendiamo le difficoltà di una gestione complessa, ma non si può accettare nemmeno il dubbio di imprecisioni o, peggio, improvvisazioni quando in gioco cè la salute delle persone.

E nessun buon padre di famiglia berrebbe – né consiglierebbe di bere – un’acqua, comunque, impura solo perché “tanto non si muore”. Non siamo intervenuti prima su questa vicenda per rispetto nei confronti del Consiglio comunale appositamente convocato. In assenza di dati oggettivi resi pubblici da chi di dovere e di una comunicazione istituzionale seria, trasparente e chiara, cavalcare l’onda, alimentando ulteriori bagarre social – come qualcuno sembra sperare – non ci è sembrata un’operazione politicamente seria.

La politica seria deve dare risposte, soprattutto quando si parla di salute pubblica. Non alimentare confusione. Non inseguire polemiche. Non lasciare i cittadini senza certezze su questioni che riguardano la qualità dell’acqua che esce dai rubinetti delle loro case.

Non avremmo reso un buon servizio ai cittadini, che avevano bisogno di rassicurazioni vere e non di ulteriori polemiche. E purtroppo, a oggi, quelle rassicurazioni non sono arrivate. Né sul presente né sul futuro.

I cambiamenti climatici ci stanno già mostrando una realtà evidente: fenomeni atmosferici sempre più intensi. Ormai abbiamo imparato che, o piove poco o piove tanto, l’acqua sporca dal rubinetto sembra diventata il male necessario con cui convivere. L’unica variabile resta capire per quanti giorni, settimane o mesi.

Sia chiaro: anche noi continuiamo a sostenere la necessità di una gestione pubblica e diretta del servizio idrico. Ma proprio per questo qualche correttivo e un sano esercizio di autocritica diventano indispensabili. Filtri a monte e personale qualificato a valle renderebbero il servizio più efficace e più efficiente, sia nel presente sia come investimento per il futuro. È inutile girarci attorno: serve una revisione complessiva del sistema, una mappatura seria e un monitoraggio costante delle sorgenti e della rete dell’acquedotto.

Se questo percorso è già stato avviato, allora va portato avanti con decisione e messo in cima alle priorità amministrative, con la collaborazione di tutti, senza trasformare ogni proposta diversa in una polemica. Ma c’è un altro aspetto che rende questa vicenda ancora più critica.

La comunicazione politica – che non può essere confusa con quella personale – va esercitata nei luoghi e nelle forme appropriate, e poi eventualmente rilanciata sui social, anche con il supporto di competenze adeguate. E questo, proprio perché la politica deve dare risposte chiare e trasparenti. Come l’acqua.

Chiudere l’acqua in entrata nei serbatoi o suggerire di non berla, spesso con comunicazioni intempestive; fornire indicazioni e mappature poco precise delle zone interessate dal disservizio; affidarsi a post Facebook che non raggiungono l’intera cittadinanza; attivare l’alert system solo poco prima di un Consiglio comunale; non pubblicare in modo sistematico dati e analisi sui valori rilevati, preferendo invece lunghe dirette e post fiume che alimentano fraintendimenti e divisioni: tutto questo, secondo noi e secondo molti cittadini, non è il modo migliore per gestire la questione. Si può fare di meglio. É nell’interesse di tutti.

Non è sano un clima – anche politico – in cui per restare informati bisogna inseguire ogni post o commento sui social, rischiando altrimenti di perdere informazioni essenziali.

Non è sano per chi esercita il diritto – sacrosanto – di rappresentare “l’altra campana”, scoprire che la situazione è ancora più preoccupante di quanto inizialmente raccontato, con parametri fuori norma che si ripropongono nel tempo e con una frequenza che sfugge alla necessaria trasparenza amministrativa.

E non è bello assistere a consigli comunali aperti che dovrebbero garantire partecipazione e confronto, ma in cui i tempi di intervento non sempre vengono gestiti con imparzialità e dove al posto dell’acqua, si getta benzina sul fuoco.

Questo Consiglio comunale aperto – opportunamente richiesto e concesso – era partito sotto i migliori auspici e, nella prima parte, era stato condotto anche con discreto equilibrio. L’intento sembrava quello giusto: rappresentare il problema e cercare soluzioni condivise.

Purtroppo, si è trasformato, ancora una volta, in un’occasione mancata di confronto costruttivo e partecipazione vera.

Di fronte alla mancata chiarezza – e anche alla mancata autocritica – sulla gestione della comunicazione e sull’adozione di tempestivi provvedimenti a tutela della salute; di fronte al mancato coinvolgimento dei responsabili del settore idrico comunale, che avrebbero potuto fornire elementi tecnici utili; di fronte all’assenza della ditta incaricata delle analisi e dei controlli, che avrebbe potuto chiarire cause e possibili soluzioni, non possiamo che condividere il sentimento diffuso di insoddisfazione e preoccupazione.

È evidente che chi amministra, proprio perché ha il compito di decidere e agire, può anche sbagliare.

Ma deve essere altrettanto evidente che chi siede tra i banchi della minoranza non può essere sistematicamente dipinto come un disturbatore della quiete pubblica quando esercita le proprie prerogative.

Le soluzioni per migliorare il sistema idrico devono essere cercate insieme, con il contributo di tutti. E questo non ha nulla a che vedere con la campagna elettorale.

Se le acque sono torbide, che almeno in Consiglio, nell’interesse di tutti i castelbuonesi, si torni finalmente a parlare potabile e ad indicare impegni precisi e soluzioni efficaci.

La Segretaria, Luciana Cusimano