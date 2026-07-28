PD Castelbuono sulla proposta di Regolamento della nuova Istituzione “Castelbuono Cultura” in discussione nel Consiglio Comunale di oggi 28 luglio

Oggi 28 luglio, nella seduta fissata per le 18.30, il Consiglio comunale sarà chiamato ad approvare il regolamento della nuova Istituzione culturale “Castelbuono Cultura”, destinata a riunire sotto un unico soggetto le attuali istituzioni culturali comunali.

Come Partito Democratico Castelbuono abbiamo preso atto della scelta dell’Amministrazione di procedere attraverso il modello dell’Istituzione, pur avendo più volte espresso la nostra preferenza per la Fondazione di Partecipazione, che riteniamo uno strumento più moderno, agile e aperto al coinvolgimento della comunità.

Proprio perché si tratta di una riforma destinata a incidere profondamente sul futuro culturale del nostro paese, abbiamo deciso di offrire un contributo costruttivo, inviando al Sindaco e ai gruppi consiliari una serie di osservazioni, sperando possano tradursi in proposte di emendamento, elaborate a partire dagli esiti del confronto pubblico da noi promosso lo scorso 28 maggio e grazie al contributo di rappresentanti delle attuali istituzioni culturali e operatori del settore.

Tra le proposte più significative, riteniamo fondamentale l’inserimento nel regolamento degli strumenti di co-programmazione e co-progettazione previsti dall’art. 55 del Codice del Terzo Settore, affinché associazioni, Pro Loco, enti del Terzo Settore e realtà culturali possano diventare parte attiva delle politiche culturali della nostra comunità.

Siamo convinti che una riforma di questa portata non debba limitarsi a un accorpamento amministrativo, ma debba rappresentare l’occasione per costruire un sistema culturale più forte, partecipato, scientificamente qualificato e capace di guardare al futuro.

La cultura è uno dei principali motori dello sviluppo di Castelbuono. Per questo crediamo che anche il regolamento che la governerà debba nascere dal confronto, dall’ascolto e dalla valorizzazione delle competenze presenti nella nostra comunità, nell’interesse esclusivo di Castelbuono e del suo futuro culturale.

Invitiamo, pertanto, i cittadini a seguire il Consiglio comunale.

La Segretaria

Luciana Cusimano