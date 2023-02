PD Castelbuono, torna idee in circolo. Sede del circolo aperta per parlare di politica

Domenica 5 febbraio, dalle ore 17.00, presso la sede del Circolo del PD di Castelbuono, in via Alduino Ventimiglia n.29, incontriamoci per confrontarci sul contenuto del Manifesto Costituente e arrivare preparati al prossimo congresso, sia per la scelta del nuovo segretario nazionale che per individuare i temi e gli argomenti su cui focalizzare attenzioni ed energie, decisivi per le scelte immediate e future che ci riguardano da vicino anche come comunità democratica e come partito, sia a livello locale che comprensoriale e oltre.

Confronto aperto e sincero, scambio di idee e stimoli per la costruzione di un dibattito politico serio.

Rigeneriamo insieme il Partito Democratico, forte e fiero della storia e della tradizione custodita nel suo nome.

Il Comitato promotore del percorso costituente PD

Marcello Catanzaro

Luciana Cusimano

Giuseppe Fiasconaro

Giulio Marchese

Giovanni Martorana

Sabrina Naselli