PD Castelbuono. Venerdì 24 maggio, ore 16.00 incontro con Lidia Tilotta. Cortile Venere Ciprea, Castelbuono

PD Castelbuono: VERSO LE ELEZIONI EUROPEE 2024. GIOVANI E FUTURO. NE PARLIAMO CON LA CANDIDATA LIDIA TILOTTA. Venerdì 24 maggio, ore 16.00, Cortile Venere Ciprea – Castelbuono

I sondaggi e la realtà confermano che i giovani si sentono sempre più distanti dalla politica perché scarsamente coinvolti e quasi mai ascoltati. “Che senso ha partecipare e votare se nessuno è davvero interessato a starci a sentire?”, questo ci viene sempre più spesso riferito dai giovani quando si prova a coinvolgerli in iniziative politiche, culturali e sociali.

Insofferenza, apatia, indifferenza e repulsione verso le istituzioni, la politica, i partiti sono alla base dell’, astensionismo. Non c’è nulla di più insensato e controproducente.

Soprattutto le aree interne, afflitte dal sempre più crescente e preoccupante fenomeno dello spopolamento, soffrono della fuga senza ritorno dei più giovani che vedono altrove prospettive di realizzazione più serie e concrete. Sarà davvero così?

Questo dato va, in un qualche modo, invertito. È compito delle istituzioni, delle amministrazioni, dei partiti, della Politica seria affrontare i problemi dando voce a chi non vede altre soluzioni e costruire percorsi comuni per la sopravvivenza dei nostri territori. Non c’è più tempo da perdere!

Le Elezioni Europee dei prossimi 8 e 9 giugno sono un appuntamento immancabile, in cui davvero ci è data la possibilità di scegliere ed esprimere le nostre preferenze, il coinvolgimento e la sensibilizzazione massima sono indispensabili, per questo come Circolo del Partito Democratico di Castelbuono con i GD Madonie abbiamo fortemente voluto organizzare un incontro con la candidata LIDIA TILOTTA, che ringraziamo per la disponibilità.

Vogliamo condurre un dibattito in cui i giovani protagonisti possano manifestare le loro idee su scuola, cultura, infrastrutture, lavoro, possibilità di finanziamento e investimento per arrivare alla redazione di un documento politico condiviso da consegnare a chi verrà eletto al Parlamento Europeo affinché le istanze giovanili non restino vane speranze ma possano costituire un punto di partenza su cui costruire delle efficaci politiche comunitarie per lo sviluppo del nostro territorio.

Sono invitati a partecipare tutti i giovani madoniti, le associazioni giovanili rappresentantive, le aggregazioni portatrici di interesse, gli iscritti, i militanti e chiunque, anche da diffidente, critico o curioso, voglia contribuire a scrivere insieme il Manifesto per l’Europa e il territorio che vogliamo e ci meritiamo.

Di seguito il programma dell’ iniziativa:

Verso le Elezioni Europee 2024. GIOVANI E FUTURO: SCRIVIAMO INSIEME IL MANIFESTO PER L’EUROPA E IL TERRITORIO CHE VOGLIAMO

Ne parliamo con la candidata LIDIA TILOTTA

Interverranno:

Luciana Cusimano, Coordinatrice Circolo PD Castelbuono

Pietro Macaluso, GD Madonie

On. Mario Giambona, PD Ars

Antonio Ferrante, Pres. Direzione Regionale PD Sicilia

Marcello Catanzaro, (PD) Sindaco di Isnello – Ass. Pol. Giovanili Unione Madonie

VENERDÌ 24 MAGGIO, ORE 16.00, CORTILE VENERE CIPREA – CASTELBUONO