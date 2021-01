“Per Me”, è il nuovo singolo di Francesco Città – [VIDEO]

E’ stato pubblicato oggi pomeriggio il videoclip del nuovo singolo di Francesco Città “Per Me”. Il pezzo si trova anche su tutti i più importanti store musicali. “Per Me” è il secondo singolo di Francesco Città dopo l’uscita nel maggio scorso di “Lupo”, pezzo dai connotati fortemente pop che ha riscosso grande successo. Emozioni e coinvolgimento caratterizza testo e musica del nuovo singolo. Le immagini del videoclip sono a cura dello Studio Fotografico Di Stefano che tra le altre cose offre spunti interessanti, valorizzando sapientemente i contenuti artistici. La registrazione del singolo è a cura della Dark Label Studio di Gabriele Rotondo. Alla realizzazione del videoclip hanno partecipato l’attore Giuseppe Vignieri e Debora Toscano.

Ecco le parole che l’autore Francesco Città ci ha rilasciato per l’occasione: “PER ME” Nasce dalla necessità di capire e condividere il copione che la vita in generale ha sottoscritto per me, mettere nero su bianco il connubio tra natura e inspirazione artistica che vivo dentro, le mie ansie, le mie paure, la ricerca di serenità interiore attraverso il rumore della pioggia, del vento, delle onde del mare, delle mie passeggiate nei boschi, ecco io vivo di questo e la felicità la trovo attraverso lo sguardo di mio figlio.

La musica nella mia vita è un tassello fondamentale, io creo attraverso queste righe e questi accordi, così com’è nata LUPO, allo stesso modo è nata PER ME, continuerò a farlo.

Ringrazio la preziosa collaborazione di due professionisti, studio fotografico DI STEFANO per quanto riguarda la realizzazione dei video e GABRIELE ROTONDO in DARK LABEL STUDIO per quanto riguarda le registrazioni in generale, inoltre voglio ringraziare per la loro partecipazione Giuseppe Vignieri e Debora Toscano. Di seguito il testo:

©Francesco Città “Per Me”,

Ho scavalcato il muro si, ma con la mente di chi non ha mai sconfitto il mostro dentro di se, Ma col pensiero fisso che anche un mostro ha un cuore attraversato da mille problemi, sangue e lacrime Però la voglia e la paura sotto forma di avventura mi contraddistingue ancora da te, che se non altro preferisci costruire il tuo castello e ti convinci che il tuo ruolo sia il re. Però era bello, quando correvo, a piedi nudi raggiungevo quella grotta attraversando la paura e trovandone la cura. Sarà l'inverno grigio e la sua poca luce che determina ogni passo fatto senza un perché, che posso fare se alimento il mio cammino con il l'istinto di chi non ha nulla da perdere Però era bello, quando correvo, a piedi nudi raggiungevo quella grotta attraversando la paura e trovandone la cura, per me… Che c'ho l'anima, che non vola, ma s'aggrappa al cielo, la sua abilità tra la nebbia, evita il sereno, Se una farfalla vive un giorno e la sua essenza non ha fine sembra fatta per me, che combatto la paura affidando alla natura tutto quello che c'è, per me…per me…per me…per me… (Sento il respiro che soffoca al petto, è una bomba che pressa, comprime e poi scoppia, non vedo, non sento, ma un battito lento mi porta ancora qui) Per me che vivo in ogni goccia di pioggia, per me che a 40 anni corro ancora per strada, Per me che non mi sento sicuro, che se mi guardi fisso abbasso ancora lo guardo, Per me che mi emoziona un profumo, con la malinconia ci condivido il cammino, Per me che vivo in una canzone, Per me che sogno ancora come fossi un bambino…Per me… Che c'ho l'anima, che non vola, ma s'aggrappa al cielo, la sua abilità tra la nebbia, evita il sereno…per me…per me…