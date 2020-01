Percorsi di propedeutica musicale gratuiti per bambini della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “F.Minà Palumbo” di Castelbuono

Moger arte e cultura e l’Associazione Musicale “G.Verdi” di Castelbuono, nell’ambito della collaborazione portata avanti sul territorio, da oggi, 20 Gennaio 2020 e per tutto l’anno scolastico, porteranno avanti dei percorsi di propedeutica musicale dedicati ai bambini della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “F.Minà Palumbo” di Castelbuono.

I percorsi saranno dedicati ai bambini delle classi di Scuola Primaria, dalla prima alla quinta sia a Castelbuono che ad Isnello. Il progetto è interamente gratuito per la scuola ed ha l’intento di mirare alla diffusione della musica e della cultura dell’arte e del bello all’interno della comunità attraverso il veicolo di comunicazione universale del linguaggio musicale.

Le due realtà musicali, già in rete, intendono unire le forze, anche attraverso l’istituzione scolastica, al fine di creare un futuro in cui ancora una volta la musica sia simbolo della crescita culturale della comunità di Castelbuono.