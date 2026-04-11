Perdita d’acqua in Via Vittorio Emanuele a Castelbuono: forte fuoriuscita nel tratto interessato dai lavori

Nella serata di venerdì 10 aprile si è verificata una consistente perdita d’acqua in Via Vittorio Emanuele a Castelbuono, nel tratto attualmente interessato dai lavori di sostituzione della vecchia condotta idrica.

Secondo le prime ricostruzioni, la forte pressione dell’acqua avrebbe provocato la rottura di un segmento della tubazione preesistente, già oggetto di interventi di ammodernamento. La rottura ha causato una notevole fuoriuscita d’acqua, riversatasi rapidamente sugli scavi della sede stradale e sul marciapiede adiacente. L’area è attualmente interessata dai lavori. Non si esclude che l’incidente sia legato proprio alle condizioni della vecchia infrastruttura idrica, sottoposta a sostituzione.